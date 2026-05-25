Свят

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници

25 май 2026, 17:12
П етнадесет души бяха хоспитализирани в Белград, след като трамвай дерайлира и се вряза в заведение в по-широкия център на сръбската столица, съобщи Радио „Свободна Европа“.

Първата основна прокуратура в Белград съобщи, че е разпоредила спешна техническа проверка на трамвая, както и преглед на записите от охранителните камери.

Сред пострадалите е и ватманът, съобщиха от прокуратурата. От сръбското Министерство на вътрешните работи неофициално заявиха, че причините за инцидента все още се изясняват.

Белградската градска транспортна компания съобщи, че една от възможните причини за катастрофата е „несъобразена скорост при преминаване през стрелка“.

„Трамваят се е ударил в близка сграда, при което за съжаление са пострадали няколко пътници, както и ватманът. Според наличната към момента информация повечето наранявания са леки, докато двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници“, съобщиха от транспортното дружество.

Ана Стойковски, служителка в заведението, ударено от трамвая, разказа пред „Свободна Европа“, че по време на инцидента е била на първия етаж.

„Само аз и колежката ми бяхме в заведението. Бяхме горе и чухме силен трясък, напомни ми на детонация. После някой изкрещя. Толкова се уплашихме, че не посмяхме да слезем“, разказва тя.

По думите ѝ не е ясно колко хора е имало в трамвая, но на мястото бързо са пристигнали повече от 10 линейки, които са извозили пострадалите.

Около два часа по-късно служители на градския транспорт са изтеглили повредения трамвай от сградата и са го откарали в депо.

Източник: Свободна Европа    
