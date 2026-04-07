Затъмнения на комуникацията, счупени рекорди и послание от миналото: Пет ключови момента от полета на "Артемис II"

Екипажът на капсулата "Орион" прекара емоционален ден, документирайки повърхността на Луната

7 април 2026, 16:26
Източник: БТА/АР

Н а шестия ден от мисията до Луната, която възроди глобалния интерес към космическите изследвания и вдъхна нов живот на амбициите на НАСА да се върне на Луната, астронавтите от "Артемис II" се отдалечиха от Земята повече от всеки човек досега.

В рамките на шестчасов полет екипажът на капсулата "Орион" засне изображения на обратната страна на Луната, каквито никога не са били виждани досега, като същевременно отдаде почит на астронавтите, проправили пътя към тяхната рекордна мисия.

Ето някои от ключовите моменти от деня:

  • Счупване на 56-годишен рекорд

Четиримата астронавти подобриха рекорда за разстояние, поставен от мисията "Аполо" 13 през 1970 г., когато достигнаха най-далечната точка от Земята по време на полета - 406 778 км (252 760 мили). Очаква се, че са надминали предишния рекорд с 6606 км.

Макар екипажът на "Артемис II" да се отдалечи от Земята повече от всеки човек досега, и това да е един от най-значимите моменти от мисията, канадският астронавт Джереми Хансен изглежда гледаше към бъдещето. След поставянето на рекорда той предизвика "това поколение и следващото да се уверят, че този рекорд няма да се задържи дълго".

"Артемис II" следва до голяма степен същата траектория като "Аполо" 13 след прочутия момент "Хюстън, имаме проблем", който попречи на мисията да кацне на Луната.

Тази траектория, известна като свободно връщане (free-return trajectory), използва гравитацията на Земята и Луната, като намалява нуждата от гориво. Пътят е с форма на осмица и ще насочи астронавтите обратно към Земята, след като излязат иззад Луната.

  • Документиране на Луната

Екипажът разполагаше с повече от шест часа, за да наблюдава и документира лунната повърхност, като внесе човешка перспектива към характеристики, познати досега само чрез снимки от роботи.

Астронавтите предоставяха непрекъснат коментар към учените в Хюстън за това, което виждат. "Толкова величествена гледка тук", каза Рийд Уайзман, докато правеше снимки.

Някои върхове били толкова ярки, че според пилота Виктор Глоувър изглеждали сякаш са покрити със сняг. Специалистът по мисията Кристина Кох описва лунните кратери като "абажур с малки пробити дупчици, през които проблясва светлина".

Освен с професионални камери, астронавтите използвали и своите телефони за спонтанни снимки.

Очаква се екипажът да се завърне с хиляди изображения, включително на местата на кацане на "Аполо" 12 и "Аполо" 14, както и на части от южния полюсен регион, предпочитано място за бъдещо кацане.

  • "Ще се видим от другата страна"

Часове след поставянето на рекорда капсулата премина зад обратната страна на Луната, което доведе до прекъсване на комуникацията за около 40 минути.

"Ще се видим от другата страна", каза Глоувър минути преди връзката да бъде прекъсната.

По време на това прекъсване корабът направи най-близкото си приближаване до Луната и достигна максималното си разстояние от Земята.

Професорът по астрономия Derek Buzasi определи този период на изолация като "вълнуващ, по леко плашещ начин", припомняйки, че същото се е случвало и при мисиите "Аполо" през 60-те и 70-те години, когато "всички задържахме дъха си".

Когато контролът на мисията в Хюстън възстанови връзката, първите думи от капсулата бяха на Кох: "Ние винаги ще избираме Земята, винаги ще избираме един друг."

  • Послание от миналото

Екипажът започна този важен ден с гласа на Jim Lovell, командирът на "Аполо" 13, който е записал съобщение за събуждане два месеца преди смъртта си през август миналата година.

"Добре дошли в моя стар квартал", казва Ловел, който е летял и с "Аполо" 8, първото посещение на хора до Луната. "Това е исторически ден и знам колко ще сте заети, но не забравяйте да се насладите на гледката."

Екипажът носеше със себе си копринената емблема от "Аполо" 8, която е придружавала Ловел до Луната, и я показа малко преди ключовия прелет.

"Истинска чест е да я носим с нас", каза Уайзман.

  • Емоционален момент

Минути след като подобриха рекорда на "Аполо" 13, астронавтите поискаха разрешение да дадат имена на два новонаблюдавани лунни кратера. Те предложиха имената Integrity, по името на капсулата им, и Carroll, в чест на съпругата на командира Рийд Уайзман, която е починала от рак през 2020 г.

Уайзман, бивш пилот на изтребител, оттогава отглежда сам двете им дъщери.

"Това е светло петно на Луната. И бихме искали да го наречем Carroll", каза Хансен. Уайзман се разплака, докато канадският астронавт отправяше искането към контрола на мисията, а четиримата астронавти се прегърнаха със сълзи в очите.

Говорител на НАСА в Хюстън заяви, че предложените имена ще бъдат изпратени до International Astronomical Union, организацията, която отговаря за именуването на небесни тела и обекти.

Източник: theguardian    
