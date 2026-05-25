Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

Рубио: Или ще има сделка с Иран, или САЩ ще действат по друг начин

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

З аплахата от експлозия на резервоар с токсични химикали в Калифорния е била „елиминирана“, но около 50 000 евакуирани жители трябва да останат извън домовете си, предаде АФП.

„С радост съобщаваме, че заплахата е отстранена“, заяви временният началник на пожарната служба на окръг Ориндж Ти Джей Макгавърн в X.

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

„Евакуационните зони остават в сила“, подчерта той и добави: „Моля, спазвайте разпорежданията за евакуация“.

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (massive explosion) has been eliminated, there is still an ongoing threat to public safety. There is still no chemical leak, as verified by continuous atmospheric monitoring. — OCFA (@OCFireAuthority) May 25, 2026

Припомняме, че губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в окръг Ориндж поради риск от експлозия след теч от резервоар за химикали в района на Лос Анджелис.

Резервоарът, съдържащ близо 130 000 литра метилметакрилат, се намира в предприятие на аерокосмическа компания в Гардън Гроув, югоизточно от Лос Анджелис. Метилметакрилат е безцветна течност с остра миризма, която се използва основно като мономер за производство на полимери. Този химикал е ключов суровина за производството на полиметилметакрилат, по-известен като плексиглас.

Метилметакрилатът е токсичен и силно запалим. Може да доведе до кашлица, задух, главоболие, гадене, повръщане, замайване и дори смърт при вдишване на парите му във високи дози.

На графиката долу е показан възможният радиус на щетите, ако резервоарът експлодира.