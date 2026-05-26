Лекари казали на Пенелопе Крус, че има аневризма и ѝ остават броени минути живот

С тряскащият инцидент се случил с Пенелопе Крус по време на снимките за най-новия ѝ филм, представен на фестивала в Кан, съобщава People.

52-годишната актриса сподели за истински кошмар, който е преживяла на снимачната площадка. По време на пресконференция на филмовия фестивал в Кан актрисата разкри, че лекар я е предупредил за възможна мозъчна аневризма, докато е работила по новия си филм „Черната топка“ (The Black Ball / La Bola Negra).

Звездата сподели шокиращата новина, след като лентата получи дълги овации на крака по време на премиерата си в Кан в престижния салон „Гранд Театър Люмиер“.

52-годишната Крус разказа, че здравословният проблем се появил точно когато се подготвяла да снима среднощни сцени за филма, в който играе вариететна кабаретна артистка, изпълняваща пред войници.

„Точно преди да излезем на сцената, докато си слагах перуката, ми казаха: „О, изглежда имате мозъчна аневризма“, спомня си Крус. „Помислих, че всеки момент ще умра. Това беше нещо напълно нереално.“

На следващия ден обаче, след допълнителни медицински прегледи, лекарите потвърдили, че актрисата е извън опасност и може да продължи със пеенето и танците за продукцията.

Преживяното обаче напълно променило нейния поглед над живота. „Помислих си: Това е пълно чудо. Трябва да намеря сили и да продължа“, споделя тя.

Крус похвали продуцентския екип на филма за огромната подкрепа по време на този труден момент и отбеляза как случилото се всъщност се свързва с темите на самата лента: „Преживявате тези неща заедно и въпреки всички трудности разбирате, че можете да продължите напред в живота.“

В „Черната топка“ участва звезден актьорски състав, сред който са Глен Клоуз, Мигел Бернардо и Лола Дуеняс. В момента проектът е в надпреварата за престижната награда „Златна палма“ в Кан, а официалната му премиера в Испания е насрочена за 2 октомври.

Междувременно феновете ще могат да гледат Пенелопе Крус и в предстоящия филм „Поканата“ (The Invite), режисиран от Оливия Уайлд, където тя си партнира с Едуард Нортън и Сет Роугън. Прожекциите на това заглавие започват от 26 юни.