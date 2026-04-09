Свят

„Огнено кълбо": Мисия „Артемис II" пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Мисията с четирима души излетя на своя тестов полет около Луната от Космическия център във Кейп Канаверал във Флорида на 1 април

9 април 2026, 12:35
Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака
ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан
Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан
„Съкрушително поражение": Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ
Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив
Ливан обяви ден на траур, "Хизбула" отговори с ракетна атака срещу Израел
В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение
Иран обяви, че затваря напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

С екипажа на мисията "Артемис II", който трябва да се завърне на Земята по-късно тази седмица след историческия си лунен полет, любителите на небето може да се питат дали завръщането на астронавтите ще бъде лесно видимо от Земята. 

  • Защо това е важно

Мисията с четирима души излетя на своя тестов полет около Луната от Космическия център във Кейп Канаверал във Флорида на 1 април.

Полетът вече е рекорден, като екипажът е подобрил рекорда за най-далечно пътуване на хора в Космоса по-рано тази седмица, достигайки 248 655 мили от Земята и надминавайки предишния рекорд, поставен от мисията Apollo 13 през 1970 г., съобщиха от НАСА.

  • Какво трябва да знаем

"Космическият кораб Orion spacecraft е планирано да се приводни в Тихия океан близо до Сан Диего в петък следобед, няколко минути след 17:00 местно време. Макар че тогава все още ще бъде дневна светлина, слънцето на запад ще затрудни наблюдението с невъоръжено око, за съжаление", заяви астрофизикът Ехуд Беар от Technion–Israel Institute of Technology.

  • Astrophysics

"Астронавтите се подготвят за завръщане на Земята като "огнено кълбо". Въпреки това, времето е може би най-важният фактор за видимостта, особено когато приводняването се случва далеч от брега", каза Беар.

"Според кратък поглед към прогнозата за този момент има шанс да навлизат облаци от океана, което би направило наблюдението невъзможно. Дори мъгла и влажност могат да създадат проблем. Ако времето стане твърде бурно, приводняването може да бъде отложено или преместено на друго място. Това няма да бъде известно до няколко часа преди събитието."

Беар каза, че нощните условия биха подобрили значително видимостта при приводняване. За разлика от изстрелване, което се развива постепенно, първоначалното спускане на космическия кораб става много бързо. Докато се движи с висока скорост, натрупването на топлина го кара да свети, което потенциално може да го направи видим за наблюдатели, които гледат в правилния момент.

"Ако успеете да го видите, космическият кораб ще изглежда като по-бавно движеща се падаща звезда", каза Беар.

"Във всеки случай НАСА вероятно ще излъчва събитието от места с много по-добра видимост, отколкото някой би могъл да постигне самостоятелно", добави той.

Говорител на НАСА заяви пред Newsweek, че мястото и времето на приводняването на "Артемис II" са "динамични, докато се достигат различните етапи на мисията".

"В дните преди приводняването актуализации ще бъдат публикувани на уебсайта на НАСА и в ежедневните ни пресконференции", добави той.

  • Какво казват хората

Членът на екипажа на Orion Christina Koch каза по време на разговор между два космически кораба с International Space Station във вторник:

"Нещото, което се промени за мен, когато погледнах обратно към Земята, беше, че започнах да забелязвам не само красотата на Земята, но и колко много е чернотата около нея. Това направи всичко още по-специално."

"Това наистина подчерта колко си приличаме, как едно и също нещо поддържа жив всеки един човек на планетата Земя. Ние сме еволюирали на една и съща планета, имаме общи неща в това как обичаме и живеем, които са универсални, и това усещане за специалност и ценност се засилва, когато осъзнаеш колко много друго има около нея."

  • Какво следва

В съобщение от понеделник НАСА обясни, че екипажът трябва да се приводни край бреговете на Сан Диего в петък приблизително в 20:07 ч. EDT (17:07 ч. PDT).

Източник:  Newsweek    
Последвайте ни

По темата

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

„Огнено кълбо": Мисия „Артемис II" пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Доналд Тръмп критикува НАТО след "откровена" среща с Рюте

„Черна Барби от 80-те": Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже"

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Работник е с опасност за живота след падане от скеле в Бургас

Младият мъж е откаран в бургаската болница в тежко състояние

Свят Преди 1 час

Има и ранени

България Преди 1 час

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

България Преди 1 час

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Любопитно Преди 1 час

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

България Преди 1 час

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

България Преди 1 час

Това съобщават от Столичната община

България Преди 2 часа

Министърът на енергетиката обяви параметрите на помощта за бизнеса и коментира проверките на сметките за ток

Свят Преди 2 часа

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

Свят Преди 2 часа

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

България Преди 2 часа

Решението е взето на заседание на Светия синод

Свят Преди 2 часа

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

Италиански хирурги извадиха 10-сантиметров червей от окото на 62-годишна жена. Пациентката страдала от отоци, причинени от дирофилариоза – рядко паразитно заболяване, пренасяно от комари, чийто ареал се разширява заради промените в климата

Свят Преди 2 часа

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

