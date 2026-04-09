„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

С екипажа на мисията "Артемис II", който трябва да се завърне на Земята по-късно тази седмица след историческия си лунен полет, любителите на небето може да се питат дали завръщането на астронавтите ще бъде лесно видимо от Земята.
- Защо това е важно
Мисията с четирима души излетя на своя тестов полет около Луната от Космическия център във Кейп Канаверал във Флорида на 1 април.
Полетът вече е рекорден, като екипажът е подобрил рекорда за най-далечно пътуване на хора в Космоса по-рано тази седмица, достигайки 248 655 мили от Земята и надминавайки предишния рекорд, поставен от мисията Apollo 13 през 1970 г., съобщиха от НАСА.
- Какво трябва да знаем
"Космическият кораб Orion spacecraft е планирано да се приводни в Тихия океан близо до Сан Диего в петък следобед, няколко минути след 17:00 местно време. Макар че тогава все още ще бъде дневна светлина, слънцето на запад ще затрудни наблюдението с невъоръжено око, за съжаление", заяви астрофизикът Ехуд Беар от Technion–Israel Institute of Technology.
"Астронавтите се подготвят за завръщане на Земята като "огнено кълбо". Въпреки това, времето е може би най-важният фактор за видимостта, особено когато приводняването се случва далеч от брега", каза Беар.
"Според кратък поглед към прогнозата за този момент има шанс да навлизат облаци от океана, което би направило наблюдението невъзможно. Дори мъгла и влажност могат да създадат проблем. Ако времето стане твърде бурно, приводняването може да бъде отложено или преместено на друго място. Това няма да бъде известно до няколко часа преди събитието."
Беар каза, че нощните условия биха подобрили значително видимостта при приводняване. За разлика от изстрелване, което се развива постепенно, първоначалното спускане на космическия кораб става много бързо. Докато се движи с висока скорост, натрупването на топлина го кара да свети, което потенциално може да го направи видим за наблюдатели, които гледат в правилния момент.
"Ако успеете да го видите, космическият кораб ще изглежда като по-бавно движеща се падаща звезда", каза Беар.
"Във всеки случай НАСА вероятно ще излъчва събитието от места с много по-добра видимост, отколкото някой би могъл да постигне самостоятелно", добави той.
Говорител на НАСА заяви пред Newsweek, че мястото и времето на приводняването на "Артемис II" са "динамични, докато се достигат различните етапи на мисията".
"В дните преди приводняването актуализации ще бъдат публикувани на уебсайта на НАСА и в ежедневните ни пресконференции", добави той.
- Какво казват хората
Членът на екипажа на Orion Christina Koch каза по време на разговор между два космически кораба с International Space Station във вторник:
"Нещото, което се промени за мен, когато погледнах обратно към Земята, беше, че започнах да забелязвам не само красотата на Земята, но и колко много е чернотата около нея. Това направи всичко още по-специално."
"Това наистина подчерта колко си приличаме, как едно и също нещо поддържа жив всеки един човек на планетата Земя. Ние сме еволюирали на една и съща планета, имаме общи неща в това как обичаме и живеем, които са универсални, и това усещане за специалност и ценност се засилва, когато осъзнаеш колко много друго има около нея."
- Какво следва
В съобщение от понеделник НАСА обясни, че екипажът трябва да се приводни край бреговете на Сан Диего в петък приблизително в 20:07 ч. EDT (17:07 ч. PDT).