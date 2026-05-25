Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Москва: Ударът на въоръжените сили на Украйна по Старобелск преля чашата на търпението

25 май 2026, 17:34
Р уското министерство на външните работи предупреди чужденците да напуснат украинската столица Киев, предаде ТАСС.

Москва обяви, че руските сили ще започват да нанасят серия от удари по обекти на украинската столица. 

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“

"Ударът на въоръжените сили на Украйна по Старобелск преля чашата на търпението. При създалите се условия въоръжените сили на Руската федерация пристъпват към последователно нанасяне на системни удари по предприятията на украинския военно-промишлен комплекс в Киев, включително по конкретни места за проектиране, производство, програмиране и подготовка за изстрелване на безпилотни летателни апарати, използвани от киевския режим със съдействието на специалисти от НАТО, отговорни за доставките на компоненти, предоставянето на разузнавателни данни и целеуказване", посочват от руското МВнР.

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

В петък Русия обвини Украйна за удар с дронове срещу общежитие в окупирания украински град Старобелск, в Луганска област. При атаката според Москва са били убити 18 души и ранени 48, повечето от които деца и младежи.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
