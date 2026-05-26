Рекордна гореща вълна обхвана Европа през май

Е вропа е обхваната от необичайна гореща вълна през май, която поставя температурни рекорди във Франция и Великобритания, а властите издадоха предупреждения след два смъртни случая по време на любителски спортни събития, предаде Асошиейтед прес.

Френската спортна министърка Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-и район на Париж. Според в. "Паризиен" мъжът е получил сърдечен удар, а екипите на пожарната не са успели да го реанимират.

Все още не е ясно дали смъртта е свързана с високите температури, но Ферари отбеляза възможна връзка, тъй като в Париж термометрите са достигнали 32 градуса. Тя подчерта, че спортните дейности при екстремна жега изискват "максимална бдителност".

В Лион местни медии съобщиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни.

Великобритания също регистрира рекорд – 34,8 градуса в Кю Гардънс, Югозападен Лондон, което надминава предишния майски максимум от 32,8 градуса, поставен през 1922 г. и повторен през 1944 г. Британската Агенция за здравна сигурност издаде първото за годината "кехлибарено" здравно предупреждение за повишен риск от смъртни случаи сред възрастните хора в най-горещите часове.

Климатолози отбелязват, че необичайните и опасни метеорологични явления зачестяват в резултат на глобалното затопляне, като все по-често се проявяват в нетипични сезони и региони.