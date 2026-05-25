Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Р имски прокурори, които разследват отношението на израелски представители към активистите от глобалната хуманитарна флотилия за Газа, обмислят да повдигнат обвинения за предполагаеми изтезания и сексуално посегателство, наред с отвличане, съобщиха източници от прокуратурата в Рим, цитирани от АНСА.

Италиански участници във флотилията, които се завърнаха в Италия, казаха, че са били жертви на побои и унизително отношение.

Около 50 от активистите, включително един италианец, са били приети в болница в Турция заради нараняванията, които са получили в Израел, добавят източниците.

Римските прокурори са получили като доказателство видеата, публикувани от израелския министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир, които предизвикаха международно възмущение.

Подигравайки им се като на „самозвани герои, които според него се надяват да се окажат в затвора заедно с палестински терористи“, крайнодесният политик осмива активистите, принудени да коленичат с лица към земята, със завързани очи и белезници, докато им казва: „Добре дошли в Израел“.

Разследващите вече са започнали да разговарят с италианските активисти, сред които и депутатът от „Движение 5 звезди“ Дарио Каротенуто, който вече е бил разпитан.

След завръщането си в Италия вчера Каротенуто заяви, че той и други активисти са били „жестоко“ бити от израелски служители.

Римските прокурори разследват и предполагаеми престъпления, извършени от израелски представители при прехващането на два предишни опита на флотилията да достави помощ за Газа през април и през есента на 2025 г.

Италианското правителство привика израелския посланик в Рим заради съдържанието на видеата на Бен Гвир и е призова ЕС да наложи санкции срещу израелския министър.