Свят

Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

Данните са прогнозни и се основават на представителна извадка от 750 избирателни секции

25 октомври 2026, 18:56
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И збирателната активност на предсрочните парламентарни избори в Сърбия е достигнала 60,8% към 17:00 часа местно време. 

Това съобщи Центърът за свободни избори и демокрация (ЦеСИД). 

Данните са прогнозни и се основават на представителна извадка от 750 избирателни секции. 

Горещ изборен ден в Сърбия: Голяма активност и опашки от сутринта

  • Изборите в Сърбия - най-важното

Сърбите гласуват на предсрочни парламентарни избори, след като президентът Александър Вучич разпусна парламента и се оттегли от президентския пост.

Вучич, който се стреми да се завърне във властта като министър-председател е подложен на нарастващ натиск, след почти две години студентски протести. Близо 6,5 милиона души имат право на глас, 18 са листите, почти 2500 - кандидатите.

Гласуването започна в 7.00 ч., местно време и ще продължи до 20.00 ч. До затварянето на секциите е в сила предизборно мълчание.

Висшата прокуратура призова всички участници в изборния процес да се въздържат от предварителни оценки на резултатите, докато не излязат окончателните данни. Рекорден е броят на чуждестранните избиратели.

Източник: БГНЕС    
Сърбия Парламентарни избори Предсрочни избори Александър Вучич Избирателна активност Гласуване Избиратели Протести Изборни резултати ЦеСИД
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