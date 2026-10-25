Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

И збирателната активност на предсрочните парламентарни избори в Сърбия е достигнала 60,8% към 17:00 часа местно време.
Това съобщи Центърът за свободни избори и демокрация (ЦеСИД).
Данните са прогнозни и се основават на представителна извадка от 750 избирателни секции.
Горещ изборен ден в Сърбия: Голяма активност и опашки от сутринта
- Изборите в Сърбия - най-важното
Сърбите гласуват на предсрочни парламентарни избори, след като президентът Александър Вучич разпусна парламента и се оттегли от президентския пост.
Вучич, който се стреми да се завърне във властта като министър-председател е подложен на нарастващ натиск, след почти две години студентски протести. Близо 6,5 милиона души имат право на глас, 18 са листите, почти 2500 - кандидатите.
Гласуването започна в 7.00 ч., местно време и ще продължи до 20.00 ч. До затварянето на секциите е в сила предизборно мълчание.
Висшата прокуратура призова всички участници в изборния процес да се въздържат от предварителни оценки на резултатите, докато не излязат окончателните данни. Рекорден е броят на чуждестранните избиратели.