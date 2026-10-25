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Кървави избори в Сърбия: Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград, маскирани бият пред секциите

82-годишната Ангелина Вучич е била подложена на физическа и словесна агресия, а чантата ѝ с хранителни стоки е била открадната, съобщава сръбска медия

25 октомври 2026, 17:30
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  • Майката на Александър Вучич е била нападната в Белград след гласуването, а торбата ѝ с храна е отнета; случаят е докладван в полицията.
  • В Панчево маскирани мъже с метални прътове и факли са нападнали младежи пред избирателна секция, като има пострадал с окървавено лице.
  • Инцидентите са част от поредица съобщения за напрежение и нарушения по време на предсрочните парламентарни избори в Сърбия.

Майката на сръбския президент Александър Вучич е била нападната в Белград малко след като упражнила правото си на глас на изборите. Според информация, разпространена от сръбското издание „Informer“, няколко души са се приближили до Ангелина Вучич, след като тя напуснала изборната секция. Твърди се, че нападателите са ѝ отнели насилствено торбата с храна, която носела със себе си, пише NOVA.

Случаят е докладван на полицията. Обстоятелствата, както и мотивите на замесените лица, предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.

30 души нахлуха в избирателна секция в Сърбия и нападнаха гласуващи

Същевременно в сръбския град Панчево група маскирани мъже, въоръжени с метални прътове и пиротехнически факли, нападна няколко младежи пред избирателна секция, съобщи местният информационен портал „Панчево сити“.

Нападението е извършено на улицата пред Селскостопанското училище в града, където е разположена избирателна секция за провеждащите се днес предсрочни парламентарни избори.

На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, се вижда как група мъже, облечени в черно, с качулки и маски на лицата, нападат няколко младежи. Един от пострадалите е с окървавено лице вследствие на нанесените удари.

Напрежение и опашки в Сърбия: Нахлувания в секции и сблъсъци на съдбоносния вот

На мястото са пристигнали полицейски служители. От полицията уточниха, че инцидентът не е бил официално съобщен на органите на реда и служителите са научили за нападението от медиите.

Нападението е поредният инцидент, регистриран по време на изборния ден в Сърбия. Съобщения за нарушения и напрежение има и от други избирателни секции в страната. 

Източник: NOVA    
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