Напрежение в Сърбия - джип с бухалки пред офис на управляващите доведе до сблъсъци

Пред офис на Сръбската прогресивна партия в Лазаревац е открит джип, пълен с бейзболни бухалки.

След забавяне на полицията граждани разбили стъклата на автомобила и извадили бухалките; последвали сблъсъци с мъже от друга кола.

Инцидентът е пореден случай на напрежение и насилие по време на предсрочните парламентарни избори в Сърбия.

Множество инциденти и нередности на местните избори в Сърбия

Джип, пълен с бейзболни бухалки, беше открит пред офиса на Сръбската прогресивна партия (СПП) в Лазаревац, където се стигна до сблъсъци между граждани и група мъже, съобщи телевизия N1.

Граждани забелязали бял джип с отворен багажник, в който имало голям брой бейзболни бухалки.

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Те незабавно сигнализирали полицията, а на мястото пристигнали и мобилни екипи на „Студентската листа“.

По думите на присъстващите полицията се забавила с огледа на автомобила, след което гражданите счупили прозорците на джипа и сами извадили бухалките.

Когато полицейските служители пристигнали, мъжете, намиращи се в джипа, се опитали да избягат, но събралите се граждани им препречили пътя.

Малко след това на мястото пристигнал автомобил „Фолксваген Голф“ с регистрационни номера от Нови Сад.

Множество инциденти и нередности на местните избори в Сърбия

Според репортера на „Ен 1“ мъжете от автомобила нападнали събралите се граждани, които се опитали да се защитят. Последвали физически сблъсъци.

Инцидентът е поредният случай на напрежение и насилие в деня на предсрочните парламентарни избори в Сърбия.