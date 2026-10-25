България

Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до битката за нов мандат като президент

Екзитполовете изпращат Йотова и Кирил Вълчев на решителен втори тур на 1 ноември срещу Гюров и Кандев. Коя е първата жена държавен глава у нас и какъв е пътят ѝ от екрана на БНТ и Брюксел до „Дондуков“ 2

25 октомври 2026, 20:00
Демерджиев за убийството на Бинев: Заловили сме правилния човек

Демерджиев за убийството на Бинев: Заловили сме правилния човек
Костадинов: Резултатът на балотажа ще зависи от нашите избиратели

Костадинов: Резултатът на балотажа ще зависи от нашите избиратели
Първи реакция от щаба на Йотова: Пълна мобилизация! Още не сме си върнали държавата

Първи реакция от щаба на Йотова: Пълна мобилизация! Още не сме си върнали държавата
Разликата между Йотова и Гюров се стопи при 100% паралелно преброяване

Разликата между Йотова и Гюров се стопи при 100% паралелно преброяване
МВР съобщи за спокойни избори: Не бяхме засипани със сигнали

МВР съобщи за спокойни избори: Не бяхме засипани със сигнали
Първи коментар от „Прогресивна България“ на изборните резултати

Първи коментар от „Прогресивна България“ на изборните резултати
Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят, но с много малко, показва EXIT POLL

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят, но с много малко, показва EXIT POLL
Кой е Кирил Вълчев - кандидатът за вицепрезидент, който отива на балотаж на 1 ноември

Кой е Кирил Вълчев - кандидатът за вицепрезидент, който отива на балотаж на 1 ноември

П ървоначалните данни от екзитполовете след изборния ден на 25 октомври са категорични: Илияна Йотова и нейното вице Кирил Вълчев отиват на балотаж на 1 ноември. Техен съперник на решаващия втори тур ще бъде кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев.

Йотова, която влезе в историята като първата жена президент на България, след като довърши мандата на Румен Радев, сега застава пред избирателите в битка за пълен 5-годишен мандат на „Дондуков“ 2.

От телевизионния екран до върховете на държавата

Пътят на Илияна Йотова към най-висшата държавна длъжност преминава през журналистиката, европейския парламент и десетилетия опит в институциите.

Образование и ранни години

Илияна Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. в София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, след което придобива магистърска степен по българска и френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира в престижното Национално училище по администрация (ENA) във Франция и в Центъра за европейски изследвания в Страсбург.

Медийна кариера: Лицето на новините по БНТ

Преди да стане част от активната политика, Йотова изгражда разпознаваемо име в българската журналистика. В периода 1990 – 1997 г. работи в Българската национална телевизия (БНТ) като репортер, редактор, водещ на централната емисия „По света и у нас“ и директор на дирекция „Новини и актуални предавания“.

Влизане в политиката и три мандата в Брюксел

1997 – 2007 г.: Оглавява пресцентъра на Българската социалистическа партия (БСП) и става член на нейното ръководство.

2005 – 2007 г.: Народен представител е в 40-ото Народно събрание.

2007 – 2017 г.: Избрана е за един от първите български евродепутати след присъединяването на страната към ЕС. В Европейския парламент работи три последователни мандата, като заема поста заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и работи активно по темите за миграцията, сигурността и правата на жените.

Вицепрезидент, президент и битката за пълен мандат

През есента на 2016 г. Илияна Йотова бе избрана за вицепрезидент на Република България в двойка с ген. Румен Радев, а през 2021 г. двамата спечелиха втори мандат. Като вицепрезидент тя отговаряше пряко за българските общности зад граница, българското гражданство и връзките с диаспората.

След като пое функциите на държавен глава за довършването на мандата, Йотова стана първата жена начело на президентската институция у нас. На изборите на 25 октомври 2026 г. тя застана пред вота на българите в екип с Кирил Вълчев, а първите резултати вече им осигуряват място на балотажа на 1 ноември срещу двойката Андрей Гюров – Георги Кандев.

Личен живот

Илияна Йотова е омъжена за известния професор по ортопедия и травматология д-р Андрей Йотов. Двамата имат един син — Кристиан. Владее свободно френски, ползва английски и руски език.

Илияна Йотова президентски избори балотаж първа жена президент вицепрезидент Кирил Вълчев Андрей Гюров журналист евродепутат БСП
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Разликата между Йотова и Гюров се стопи при 100% паралелно преброяване

Разликата между Йотова и Гюров се стопи при 100% паралелно преброяване

Тълпа от мъже в черно върви към центъра на Белград

Тълпа от мъже в черно върви към центъра на Белград

Костадинов: Резултатът на балотажа ще зависи от нашите избиратели

Костадинов: Резултатът на балотажа ще зависи от нашите избиратели

Протестиращи опитаха да нахлуят в парламента в Чехия

Протестиращи опитаха да нахлуят в парламента в Чехия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Лидерът по продажби на китайски автомобили представи два нови модела

Лидерът по продажби на китайски автомобили представи два нови модела

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 2 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 2 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рекорден вот в Сърбия: Активността доближава нивата от падането на Милошевич

Рекорден вот в Сърбия: Активността доближава нивата от падането на Милошевич

Свят Преди 17 минути

Според CRTA към 19:00 ч. са гласували значително повече избиратели спрямо парламентарните избори през 2023 г., когато активността по същото време е била 55,5%

Хутите удариха Рияд

Хутите удариха Рияд

Свят Преди 27 минути

Според тях ударът срещу летището в саудитската столица е „постигнал целта си“

САЩ отново вдигнаха Poseidon над българското Черноморие

САЩ отново вдигнаха Poseidon над българското Черноморие

България Преди 1 час

Подобна мисия вече беше регистрирана през този месец

<p>Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела</p>

Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела след близо година отсъствие

Свят Преди 1 час

Носителката на Нобеловата награда за мир се завърна в страната след близо година отсъствие, което създава риск от ново напрежение във външнополитическите отношения с Вашингтон

<p>Ще спрем ли да местим стрелките? Литва подготвя ключово гласуване</p>

Край на смяната на часа в ЕС? Литва подготвя гласуване през юни 2027 г.

Свят Преди 1 час

Въпросът е включен в предложения дневен ред на литовското председателство, но все още очаква окончателно одобрение от Сейма.

Георги Кандев

Кой е Георги Кандев - бившият главен секретар на МВР, който отива на балотаж с Гюров

България Преди 2 часа

Бившият и.д. главен секретар на МВР и възпитаник на Академията на ФБР Георги Кандев отива на балотаж срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев на 1 ноември. Вижте пълната биография на юриста и висш полицай, който влиза в решаващия втори тур в екип с Андрей Гюров

Андрей Гюров

Кой е Андрей Гюров - икономистът, който отива на балотаж за президентския стол

България Преди 2 часа

Бившият служебен премиер и подуправител на БНБ Андрей Гюров отива на балотаж срещу Илияна Йотова на 1 ноември. Вижте пълния биографичен профил на икономиста и преподавател, който влиза в решаващата битка за президентския стол с вице Георги Кандев

Tesla показа „летяща“ кола, но кога наистина ще имаме такава в гаража си

Tesla показа „летяща“ кола, но кога наистина ще имаме такава в гаража си

Любопитно Преди 2 часа

Демонстрацията на Tesla отново разпали фантазията на шофьорите, но експертите са категорични: истинските летящи автомобили са все още далечно бъдеще. Новата технология eVTOL обаче може да промени начина, по който пътуваме, много по-скоро от очакваното

<p>Нетаняху с остро предупреждение към Иран в навечерието на изборите</p>

Нетаняху предупреди Иран: Не ни подлагайте на изпитание

Свят Преди 2 часа

Израелският премиер заяви, че Техеран и негови съюзнически групировки може да се опитат да нарушат изборния процес, и заплаши с ответен удар

<p>Островът, който&nbsp;се опита да премахне времето</p>

"Беше просто забавна идея": Как един остров в Норвегия се опита да премахне времето

Любопитно Преди 2 часа

През 2019 г. норвежкият остров Сомарьой влезе в световните новини с идеята да стане първата зона без време. Години по-късно се оказва, че зад кампанията стои рекламен трик, но животът на това арктическо място наистина следва свой собствен ритъм

Сватбена еуфория и политически страсти: Вучич със съпругата си в бяло, младоженци пред урните и опашки за вота в Сърбия

Булка в сватбена рокля отиде да гласува в Белград, посрещнаха я с аплодисменти

Свят Преди 2 часа

Младоженците посетиха избирателна секция в квартал „Блок 70“, където присъстващите ги посрещнаха с аплодисменти

След ареста на кмета на Белица, никой не гласува в Лютово

След ареста на кмета на Белица, никой не гласува в Лютово

България Преди 2 часа

От общо 7971 души с право на глас в община Белица, към 16:00 часа до урните са отишли само 450

Възможно ли е да видиш собствената си смърт: Жена се върна към страшно преживяване с хипноза и смая лекарите

Възможно ли е да видиш собствената си смърт: Жена се върна към страшно преживяване с хипноза и смая лекарите

Любопитно Преди 3 часа

Проучванията показват, че около 10 до 12% от хората, които се доближават до смъртта заради сърдечен арест или тежко увредена нервна функция, пазят спомени за преживяване, близко до смъртта

5-те най-големи разкрития от новия документален филм за Матю Пери

5-те най-големи разкрития от новия документален филм за Матю Пери

Любопитно Преди 3 часа

Новият документален филм на Netflix за Матю Пери разкрива непоказвани подробности за борбата му със зависимостта, актовете му на щедрост и скръбта на колегите му от „Приятели“, три години след трагичната му смърт

Полицай, охраняващ избирателна секция, задържа пиян шофьор

Полицай, охраняващ избирателна секция, задържа пиян шофьор

България Преди 3 часа

47-годишният мъж, който е от Кърджали, шофирал с 2,30 промила алкохол

Примата гласува: Лили Иванова с трогателен жест към изборната комисия

Примата гласува: Лили Иванова с трогателен жест към изборната комисия

България Преди 3 часа

Музикалната легенда спази традицията си и упражни правото си на глас на днешния президентски вот. Веднага след това тя публикува специално послание в социалните мрежи, за да трогне членовете на изборната си секция

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Когато отхвърлянето боли твърде много: какво представлява режекционната дисфория

Edna.bg

Шарън Стоун зад волана на Bentley! Георги Тошев засне холивудската легенда в Бевърли Хилс

Edna.bg

100% ПАРАЛЕЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ: Йотова и Вълчев се изправят срещу Гюров и Кандев на балотаж в битката за „Дондуков” 2

Nova.bg

EXIT POLL: Йотова и Вълчев водят с малка разлика, отиват на балотаж срещу Гюров и Кандев

Nova.bg