Туск: Полша ще се присъедини към европрокуратурата

П олша ще се присъедини към Европейската прокуратура – независима и децентрализирана прокурорска служба на Европейския съюз. Това решение ще улесни, наред с други неща, контрола върху европейските фондове, предоставени на страната, обяви днес премиерът Доналд Туск, цитиран от Франс прес.

Министерският съвет във Варшава даде зелена светлина "за спешна нотификация" за присъединяването, заяви Туск след заседание на кабинета.

Това решение „трябва също така да улесни получаването и използването на европейски средства, по-бързо, по-прозрачно и в съответствие с правилата“, каза Туск пред журналисти.

Присъединяването към Европейската прокуратура беше част от предизборните обещания на проевропейските сили преди изборите през октомври. Новото правителство беше сформирано в средата на този месец.

