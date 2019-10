Ще има ли турска интервенция срещу сирийските кюрди

Д ори онези, които бяха забравили, че има война в Сирия, през последния уикенд си припомниха, че нещо се случва. Поводът е струпването на турски войници по границата със Сирия, което става постепенно през последните няколко месеца.

Вижте във видеото протест в Срия срещу готвената турска операция

Турция, Русия и Иран с „продуктивна” среща за Сирия

Седмиците на спекулации дали ще има турска интервенция или не, бяха увенчани от решението на Доналд Тръмп да даде „зелена светлина“ американските сили да започнат изтегляне от предложената през лятото от турската администрация 30-километрова „сигурна зона“. Това предизвика лавина от коментари и медийни реакции относно възможното бъдеще на района.

U.S. starts withdrawing troops from northern Syria as Turkey readies offensive https://t.co/eQXxHuGLJP

САЩ започнаха да изтегля своите сили от граничната зона между Турция и Сирия, като този процес може да отнеме седмица или две. Изтеглянето дойде след изявление на Белия дом, че Вашингтон няма да се намеси при турска офанзива в Северна Сирия. Обявяването на това решение беше прието като сигнал за нормализиране на отношенията между съюзниците в НАТО, пострадали от дълги спорове. Докато Турция счита Сирийските демократични сили (СДС) за терористи заради участието на ПКК в тях, то САЩ подкрепяше тези милиции в рамките на войната срещу "Ислямска държава".

До момента, американските сили са напуснали две от близо десет бази и наблюдателни пунктове, които имат в Северна Сирия. Развитието на ситуацията може да разгори тлеещ конфликт, който да заеме огромния район от река Ефрат до границата с Ирак. Сирийските кюрдски милиции установиха своя администрация през последните години и този проект може да бъде застрашен от военни действия. Конфликт между Турция и сирийските кюрди ще има ефект и върху целия регион, а също и върху динамиката на сирийския конфликт.

До сегашната ескалация се стигна след многобройни закани от страна на Анкара, че Турция иска установяване на сигурна зона в Североизточна Сирия, тъй като се чувства заплашена от установяването на бази на ПКК в района. До момента не се стигаше до реална интервенция. САЩ приеха предложението за съвместни патрули с турската армия и за установяване на петкилометрова зона. Анкара настоява за 30-километрова линия под контрола на турската администрация, а общите патрули бяха определени като „провал“.

Re-sharing our map from August when Turkey, the US, and SDF discussed the so-called safe zone in NE Syria. pic.twitter.com/C2ZJzA0xAO