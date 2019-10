Турция отговори на Тръмп, той смекчи тона

П резидентът Тръмп предприе привидно примирителен подход към Анкара, публикувайки серия от туитове, в които подчертава, че Турция е важен търговски партньор, с когото „е добре да се сключват сделки“.

Похвалата на Тръмп към Турция изглежда противоречи на по-ранното му изявление, в което той заплашва да „заличи“ икономиката на Турция, ако Анкара направи нещо „отвъд границите“ по отношение на предстоящата си военна операция в Сирия. В същия туит той казва, че го е правил и преди - по отношение на икономиката.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...