Турция нанесе удари в Сирия

Т урция е нанесла удари от въздуха срещу щаб на кюрдски отряди в североизточната сирийска провинция Ал Хасеке, предаде агенция БГНЕС.

По-рано президентът на Турция Реджеп Ердоган обяви, че американските войници в района на предстоящата офанзива вече са се изтеглили. Кюрдските отряди казаха, че американците не са спазили договорката си с тях, постигната докато бяха съюзници в Сирия.

Тръмп: Ще залича икономиката на Турция, ако направи нещо отвъд границите в Сирия

„Турски самолети са бомбардирали щаба на кюрдските сили

в околностите на град Ал Маликия в провинция Ал Хасеке”, съобщи ливанската телевизия Ал Маяден. Все още няма потвърждение на ударите от турска страна, нито данни за жертви.

#Syria: video showing Turkish Air Force targeting area of Semalka border crossing with #Iraq (used to transfer supplies). https://t.co/SAUkTWnbec pic.twitter.com/LLU9zjCzwR