Тръмп след "шамарите": Ще залича икономиката на Турция, ако направи нещо отвъд границите в Сирия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че ще "заличи" икономиката на Турция, ако Анкара направи нещо, което той прецени като отиване "отвъд границите" в Сирия.

Извънредното предупреждение на Тръмп в Туитър срещу Турция дойде точно, след като Белият дом обяви, че се съкращава американското военно присъствие в зоната по турско-сирийската граница.

Това решение изглежда даде на Турция зелена светлина да атакува своите дългогодишни кюрдски врагове, въпреки че те воюват заедно с американските сили срещу екстремистката групировка „Ислямска държава“ вътре в Сирия. Всъщност водените от кюрдите сили бяха единствените, действащи като сухопътен противник на джихадистите.

Последните туитове на Тръмп последваха бурна критика от собствената му Републиканска партия, че той е предал кюрдските партизани.

"Ако Турция направи нещо, което аз по своята велика и несравнима мъдрост считам за отвъд границите, напълно ще унищожа и залича икономиката на Турция (правил съм го преди!)", написа Тръмп.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...