Ердоган отива при Тръмп, той: Турците правят Ф-35

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с турския си колега Реджеп Ердоган във Вашингтон на 13 ноември.

Това става на фона на критиките от представители и на Демократическата и на Републиканската партия за изтеглянето на американските войски от Североизточна Сирия.

Турция отговори на Тръмп, той смекчи тона

"Толкова много хора удобно забравят, че Турция е голям търговски партньор на Съединените щати, всъщност те правят структурната стоманена рамка за нашия изтребител F-35", написа Тръмп в Туитър.

"Те също бяха добри, като ми помогнаха да спася много животи в провинция Идлиб и върнаха, в много добро здраве, по моя молба, пастор Брънсън, който имаше дълга присъда", добви президентът на САЩ.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS

Брънсън беше арестуван през декември 2016 година в егейската провинция Измир и обвинен, че е член на терористичната организация ФЕТО, групировка, сочена за организатор на неуспелия преврат в Турция през 2016 година. Миналия октомври той бе освободен.

Тръмп обяви, че САЩ всъщност не изоставят кюрдските си съюзници, като на турската територия вече има голяма популация от кюрди и заплаши, че всяка "непровокирана или ненужна битка от страна на Турция ще бъде пагубна за тяхната икономика и за тяхната много крехка валута. Помагаме на кюрдите финансово и с оръжие".

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!