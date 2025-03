Уволниха повечето служителите на американския Институт за мир по имейла

П овечето от служителите на американския Институт за мир, създаден от Конгреса тинк танк, управлението на който беше поето от Министерството на правителствената ефективност, водено от Илон Мъск, са получили електронни съобщения за масовото им уволнение, съобщи Асошиейтед прес.

Съобщенията, изпратени на лични електронни пощи, защото повечето служители вече са изгубили достъп до служебната система, са започнали да пристигат в петък около 21 ч., са съобщили запознати източници, които са пожелали да останат анонимни от страх от наказания.

Бивш високопоставен служител на института е казал, че от уволненията са били пощадени няколко служители от отдела за човешки ресурси и няколко служители в чужбина, които имат срок до 9 април да се върнат в Съединените щати. Общо в института работят около 300 души.

Други, които засега остават на работа, са регионалните вицепрезиденти, които ще работят с персонала в съответните зони за завръщането му в САЩ, е съобщил служител, засегнат от уволненията.

