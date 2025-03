Тръмп заяви, че е открит за митнически споразумения с други държави

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е открит към идеята да сключва митнически споразумения с други страни, но за целта са нужни преговори след обявяването на 2 април на реципрочни мита, предаде Ройтерс.

Говорейки пред репортери на борда на президентския самолет, Тръмп също така заяви, че скоро ще обяви нови мита, насочени към фармацевтичните продукти, но отказа да предостави детайли за времето на налагането им и за тяхното естество.

Trump expresses openness to tariff deals after reciprocal tariffs are enforced on April 2: Washington, March 29 (VOICE) US President Donald Trump has expressed openness to cutting tariff deals with other countries as he plans to unveil new taxes on… https://t.co/32sSGvkH72 pic.twitter.com/T1C2d5yLur