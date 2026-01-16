Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

С АЩ подкрепят „смелия народ на Иран“, а президентът Доналд Тръмп „ясно заяви, че всички варианти са на масата, за да се спре клането“, заяви снощи американският постоянен представител в ООН Майк Уолц по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, предаде Ройтерс.

Тръмп многократно заплаши да се намеси в Иран, за да подкрепи протестиращите, след като се появиха съобщения, че хиляди хора са били убити при потушаването на протестите срещу управлението на духовниците.

Тръмп обаче снощи зае изчаквателна позиция, като заяви, че е бил информиран, че убийствата са намалели и че според него понастоящем няма план за мащабни екзекуции.

„Президентът Тръмп е човек на действието, а не на безкрайните разговори, каквито виждаме в ООН. Той ясно заяви, че всички варианти са на масата, за да се спре клането“, заяви Уолц по време на заседанието на Съвета за сигурност, свикано по искане на Вашингтон.

Той отхвърли твърденията на Иран, че протестите са „чуждестранен заговор, целта на който е да даде претекст за военни действия“.

„Всички по света трябва да знаят, че режимът е по-слаб от всякога и затова разпространява тази лъжа, заради силата на иранския народ, който е излязъл на улицата. Те се страхуват. Страхуват се от собствения си народ“, заяви Уолц.

Заместникът на постоянния представител на Иран в ООН Голамхосейн Дарзи заяви, че Иран не търси ескалация или конфронтация и обвини Уолц, че прибягва „до лъжи, изопачаване на фактите и умишлена кампания за дезинформация, за да скрие прякото участие на страната си в подклаждането на безредиците в Иран към насилие“.

„Въпреки това, всеки акт на агресия – пряк или непряк – ще бъде посрещнат с решителна, пропорционална и законна реакция“, каза още той. „Това не е заплаха, а посочване на юридическата реалност“, добави Дарзи.

Руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини САЩ, че са свикали заседанието на Съвета за сигурност в опит да „оправдаят явната агресия и намеса във вътрешните работи на суверенна държава“ и заплахите си да „решат иранския проблем по любимия си начин: чрез удари, целящи свалянето от власт на неудобния режим“.

„Настоятелно призоваваме лудите глави във Вашингтон и други столици... да се осъзнаят“, добави той.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призовава за „максимална сдържаност в този деликатен момент и призовава всички участници да се въздържат от действия, които биха могли да доведат до по-нататъшни загуби на човешки живот или да предизвикат по-широкообхватна ескалация в региона“, заяви високопоставената служителка на ООН Марта Поби.