Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Р умен Радев се регистрира в ЦИК минути преди 15.00 часа в понеделник, съобщиха за БГНЕС от ЦИК.

Коалицията се казва "Прогресивна България", представлявани от Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

В нея влизат три формации: ПП Социалдемократи, ПП Социалдемократическа партия и ПП Движение нашия народ.

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

До регистрацията на „Прогресивна България“ се стигна след оставката на Румен Радев през януари 2026 г., с която той замени президентския пост с активната политика. Поради кратките срокове до изборите на 19 април, Радев използва три мандатоносителя (социалдемократи и „Движение нашия народ“), вместо да регистрира нова партия.

Последен ден за регистрация в ЦИК за изборите

Гълъб Донев е ключова фигура в екипа на Румен Радев – бивш служебен премиер (2022–2023) и дългогодишен секретар в президентската администрация. Експерт по социални политики и право, той е считан за един от най-доверените и лоялни кадри на президента.

Това ли е новата партия на Радев - екипът му отрече

Димитър Стоянов е дългогодишен съратник на Румен Радев и бивш военен министър в двете служебни правителства на Гълъб Донев (2022–2023). Полковник от запаса и бивш началник-щаб на авиобаза „Граф Игнатиево“, той заемаше ключовия пост на главен секретар в администрацията на президента.