Иран отправи смъртни заплахи срещу Тръмп

Зловещото предупреждение беше излъчено по иранската държавна телевизия

15 януари 2026, 10:54
Източник: iStock

И ран отправи смъртни заплаха срещу Доналд Тръмп, като излъчи снимка на главнокомандващия по време  на опита за убийство на митинга Бътлър през 2024 г.  - с думите „Този ​​път няма да пропусне целта“, пише New York Post.

Зловещото предупреждение беше излъчено по иранската държавна телевизия, съобщи Агенция Франс Прес (AFP).

Това е най-директната заплаха на Техеран срещу Тръмп, след многократните му заплахи, че  САЩ ще нанесат удари по страната,  ако тя продължи бруталните си репресии срещу антиправителствените протестиращи.

Изображението на окървавения Тръмп изглежда е взето от проправителствен митинг в Иран, чието излъчване е било разрешено въпреки националните затъмнения заради протестите срещу режима. 

Тръмп стана печално известен като мишена на опит за покушение по време на предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания, когато беше прострелян в ухото от въоръжения мъж Томас Крукс. 

Иран е отправял заплахи за убийството на Тръмп в миналото, включително видеоклип от 2022 г., публикуван от режима,  изобразяващ опит за покушение  срещу президента на неговото голф игрище Мар-а-Лаго преди изборите през 2024 г. 

Видеото се появи отново след ареста на  потенциалния убиец Райън Рут, който беше арестуван, докато се опитваше да се прицели в Тръмп на същото голф игрище. 

Министерството на правосъдието заяви също, че през 2024 г. САЩ са осуетили ръководен от Иран заговор за убийството на Тръмп, след като са арестували Фархад Шакери, за когото се твърди, че е бил натоварен от Иранския революционен гвардейски корпус да убие президента за режима, според съдебни документи.  

Проправителствените митинги имат за цел да подкопаят широко разпространените протести срещу Техеран, които продължават от 28 декември насам заради провалящата се икономика на страната. 

Протестите предизвикаха брутални репресии срещу дисидентите, като от началото на демонстрациите бяха убити над 2500 души, според базираната в САЩ информационна агенция Human Rights Activists News Agency, а хиляди други бяха арестувани. 

Напрежението между Техеран и Вашингтон се засили заради протестите, като Тръмп предупреди, че е на дневен ред военна операция заради нападението срещу протестиращите. 

Междувременно, представители на Техеран заявиха, че страната ще атакува американски войски в региона и дори Израел, ако САЩ нападнат Иран. 

Източник: New York Post    
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
