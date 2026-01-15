Свят

Как се използва Starlink в Иран?

Експерти твърдят, че Starlink помага на иранците да изнасят информация за протестите

15 януари 2026, 13:35
Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите
Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт
Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"
Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)
Израел и Иран водели тайни преговори чрез Русия, дни преди протестите да започнат?

Израел и Иран водели тайни преговори чрез Русия, дни преди протестите да започнат?
САЩ официално започнаха продажбата на венецуелски петрол

САЩ официално започнаха продажбата на венецуелски петрол
Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

С лед като иранското правителство прекъсна достъпа до голяма част от интернет в четвъртък, иранците започнаха да използват прокси инструменти и съзвездието от нискоорбитални сателити на Starlink, за да влизат онлайн и да споделят новини за протестите със света.

Starlink няма лиценз да оперира в Иран, но хиляди негови терминали са били вкарани контрабандно в страната от 2022 г. насам, когато тогавашният президент на САЩ Джо Байдън разреши на американски технологични компании да заобикалят санкциите и да продават комуникационни средства на иранците. Това решение съвпадна с масовите протести, избухнали след смъртта в ареста на Махса Амини, иранка, задържана за предполагаемо неправилно носене на хиджаб.

По-скоро президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в неделя, че иска Starlink да възстанови интернет достъпа в Иран и че ще разговаря с Мъск по въпроса.

Макар нито Starlink, нито самият Мъск да са потвърдили публично информацията, източник, запознат с услугите на Starlink, е заявил пред Bloomberg, че компанията предлага безплатен достъп за Иран.

Махмуд Амири-Могадам, директор на Iran Human Rights, правозащитна организация с членове в и извън Иран, каза пред Al Jazeera, че достъпът до Starlink е изиграл ключова роля за разпространението на информация за протестите, включително за оценките на броя на загиналите.

"Това беше изключително важно, защото алтернативата щеше да бъде пълна липса на информация", каза Амири-Могадам.

Иран не е публикувал официални данни за броя на загиналите, но властите твърдят, че над 100 представители на силите за сигурност са били убити. Опозиционни активисти твърдят, че броят е значително по-висок и включва над 1 000 протестиращи. Базираната в САЩ агенция Human Rights Activists News Agency съобщи, че броят на жертвите е нараснал до поне 2 571 души. 

  • Как тази комуникационна блокада се сравнява с предишни?

Според неправителствената организация Internet Society, която се занимава с дигитални права, от 2018 г. насам в Иран е имало 17 интернет спирания, но те са се различавали по мащаб и тежест.

Прекъсванията са съвпадали с периоди на обществено напрежение, като протестите срещу повишаването на цените на горивата през 2019 г. и демонстрациите през 2022 г. след смъртта на Амини, сочат данни на Cloudflare, глобална компания за киберсигурност и облачни услуги.

Иран също така за кратко прекъсна интернет достъпа през юни по време на 12-дневна война с Израел и САЩ.

Амири-Могадам обаче подчерта, че блокадата този месец е била по-мащабна от всички предишни заради географския ѝ обхват и ограниченията върху международните телефонни връзки.

"През 2019 г. имаше истинска блокада. Но никога не е било толкова мащабно", каза той.

Новинарската агенция Fars, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи в публикация в Telegram в сряда, че достъпът до Националната информационна мрежа, държавно контролираната вътрешна интернет система, е бил възстановен.

В публикацията се посочва, че "окончателното решение за по-широк достъп до интернет" ще бъде взето в рамките на следващите две седмици от "компетентните институции".

В Украйна: Без Илон Мъск щяхме да губим войната

  • Как Иран блокира комуникациите?

Последното спиране на интернет в Иран е било предшествано от няколко дни на "аномалии" в интернет трафика, докато антиправителствените протести обхващаха страната, според анализ на Cloudflare.

След първоначалното прекъсване в четвъртък е имало кратки периоди на свързаност в петък, но към събота Иран "остава почти напълно откъснат от глобалния интернет", сочи анализът.

Иранските власти също така са се опитали да заглушават сигналите на Starlink и да конфискуват терминали, нещо, което представлява отклонение от практиките при предишни блокади.

"При предишните случаи нито едно спиране на интернет не беше толкова тежко", каза Амир Рашиди, директор по интернет сигурност и дигитални права в неправителствената организация Miaan Group. "Никога не сме виждали Иран да се опитва да заглушава Starlink."

Иранските държавни медии публикуваха във вторник видео в Telegram с конфискувани терминали на Starlink и друго телекомуникационно оборудване, все още в оригиналните си опаковки, които бяха описани като "електронни средства за шпионаж и саботаж".

Според публикацията Министерството на разузнаването на Иран е заявило, че оборудването е трябвало да бъде разпространявано в райони, в които има безредици.

Значително увеличение на иранците, използващи Starlink

  • Как работи Starlink?

"Съзвездието" от телекомуникационни сателити на Starlink обикаля в ниска околоземна орбита на около 550 километра над повърхността на Земята.

На Земята човекът, който иска да се свърже с интернет, трябва да разполага със сателитен приемник с Wi-Fi. Подобно на мобилен телефон, който се свързва с различни базови станции при движение, приемниците на Starlink, известни още като терминали, трябва непрекъснато да преминават от един сателит към друг, докато те се движат над главите на потребителите.

Това се различава от традиционните телекомуникационни сателити, които са "геостационарни", тоест обикалят над едно и също място на земната повърхност. Това означава, че потребителите на Starlink не зависят от един конкретен сателит. Но също така означава, че приемникът на Starlink е проектиран да приема сигнали под по-широк ъгъл, което от своя страна го прави по-уязвим на заглушаване.

Мъск се похвали, че е разположил близо 100 активни интернет терминала на "Старлинк" в Иран

  • Как Starlink е използван в Украйна и на други места?

Starlink също така предлага безплатна широколентова интернет услуга на Венецуела до 3 февруари, според SpaceX. Решението е било взето след отвличането на президента Николас Мадуро от американски специални части на 3 януари.

Компанията е предоставяла и по един месец безплатна услуга на потребители, засегнати от природни бедствия, като урагана Мелиса или горските пожари в Канада през 2025 г.

В същото време Starlink има противоречива и дори спорна история в някои държави.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
  • Какви са спорните моменти около използването на Starlink?

Сателитната услуга осигури на украинската армия жизненоважна комуникационна връзка след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., но през септември същата година Мъск по информация е разпоредил спиране на Starlink в няколко региона на Украйна, докато Киев се е подготвял за контраофанзива.

Starlink е използван и от различни групи в Судан и Мианмар, две държави, раздирани от продължителни граждански войни и често подлагани на комуникационни блокади.

Измамнически центрове в Мианмар, Камбоджа и Лаос са използвали Starlink, за да останат онлайн въпреки усилията на международните правоохранителни органи да прекъснат електрозахранването и интернет връзките им. SpaceX заяви през октомври, че е деактивирала хиляди терминали в Мианмар, въпреки че измамническите центрове продължават да съществуват в региона. ООН изчисли през 2023 г., че най-малко 220 000 души са били трафикирани, за да работят в подобни центрове, където се занимават с романтични, инвестиционни и криптовалутни измами онлайн от името на престъпни синдикати.

Междувременно критиците твърдят, че решението на частната компания да оперира в Иран без лиценз повдига въпроси за силата на големите корпорации да нарушават суверенитета на държавите.

През 2023 г. Иран подаде жалба до Международния съюз по далекосъобщения (ITU), телекомуникационната агенция на ООН, относно разгръщането на Starlink в страната без разрешение. ITU се произнесе в полза на Иран, като обяви действията на Starlink за незаконни.

Вижте в нашата галерия: Вой на сирени, страх и убежища - Украйна на 24 февруари

Вой на сирени, страх и убежища - Украйна на 24 февруари
4 снимки
Украйна обстановка
Украйна обстановка
Украйна обстановка
Украйна обстановка
Източник: Al Jazeera    
Прекъсване на интернет в Иран Starlink Ирански протести Махса Амини Интернет цензура Сателитни комуникации Човешки права Комуникационна блокада Контрабанда на терминали Нарушаване на суверенитет
Последвайте ни

По темата

АПС с първа реакция за третия мандат

АПС с първа реакция за третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Напук на черните прогнози, продажбите на EV са още по-добри

Напук на черните прогнози, продажбите на EV са още по-добри

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 7 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 6 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 7 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 6 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

България Преди 17 минути

Случаят е от 2017 г.

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Любопитно Преди 41 минути

Силно мразовитото време с вятър е особено опасно, тъй като увреждането на кожата може да се случи почти без забележима болка

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

България Преди 57 минути

Мъжете са с прякори "Бръмбара" и "Ширката"

Снимката е илюстративна

Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида

Свят Преди 1 час

<p>Тези зодии ще накарат всички да ревнуват</p>

Тези зодии ще накарат всички да ревнуват

Любопитно Преди 1 час

Техните постижения, харизма и вътрешна сила няма да останат незабелязани и дори могат да предизвикат завист

Бела Хадид като холивудска звезда: Бляскавата премиера на „Красавицата“ в Ню Йорк

Бела Хадид като холивудска звезда: Бляскавата премиера на „Красавицата“ в Ню Йорк

Любопитно Преди 1 час

Бела Хадид блесна на премиерата в Ню Йорк на новия сериал „Красавицата“, който дебютира на 22 януари в Disney+ и разказва за агенти на ФБР, разследващи мистериозни смъртни случаи в света на висшата мода

Българи платиха близо 20 млн. лв. за осигурителен стаж за пенсия

Българи платиха близо 20 млн. лв. за осигурителен стаж за пенсия

Пари Преди 1 час

За същия период на 2024 г. стаж за пенсия са си купили 2427 човека, като са платили малко над 16,240 млн. лева, а през 2023 г. – 3013 човека, като това им е струвало близо 19 млн. лева

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

България Преди 1 час

Щабът решава дали да въведе нови мерки от понеделник

<p>Почина поетът Нико Стоянов</p>

Почина бесарабският български поет Нико Стоянов

България Преди 1 час

Той оставя след себе си богат и значим литературен принос както в България, така и в Молдова

Отварят още две ски зони в Рила

Отварят още две ски зони в Рила

Любопитно Преди 1 час

Мальовица и пистата „Трещеник“ край Якоруда посрещат любителите на зимните спортове

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Свят Преди 2 часа

Базираната в САЩ "Информационна агенция за активисти за човешки права" (HRANA) заяви, че досега е потвърдила убийството на 2417 протестиращи, както и 12 деца и 10 цивилни, които не са участвали в протестите

Чанта Birkin

Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“

Любопитно Преди 2 часа

Една от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Любопитно Преди 2 часа

„Никога не съм говорила за това, но всъщност Малкълм, когото може би познавате като Мак, ме насърчи да бъда себе си“, сподели Гранде

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

България Преди 2 часа

Документът предвижда преразпределение на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Любопитно Преди 2 часа

Пентхаусът на Лайвли се превърна в тема на разговор в продължаващия правен спор между нея и Джъстин Балдони

<p>Експертите са песимисти: Войната в Украйна навлиза в пета година, мирът остава далеч</p>

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Свят Преди 2 часа

Повечето експерти са на мнение, че няма как да се прогнозира кога ще бъде сключено мирно споразумение между Москва и Киев

Всичко от днес

От мрежата

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

7 неща, които всяка жена трябва да направи след 40!

Edna.bg

Ивелин Попов бележи при победа на Арда

Gong.bg

Наш клуб остана без президент

Gong.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg

Хайри Садъков: От АПС ще приемем третия мандат и ще го обсъдим

Nova.bg