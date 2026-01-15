Как се използва Starlink в Иран?

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

С лед като иранското правителство прекъсна достъпа до голяма част от интернет в четвъртък, иранците започнаха да използват прокси инструменти и съзвездието от нискоорбитални сателити на Starlink, за да влизат онлайн и да споделят новини за протестите със света.

Starlink няма лиценз да оперира в Иран, но хиляди негови терминали са били вкарани контрабандно в страната от 2022 г. насам, когато тогавашният президент на САЩ Джо Байдън разреши на американски технологични компании да заобикалят санкциите и да продават комуникационни средства на иранците. Това решение съвпадна с масовите протести, избухнали след смъртта в ареста на Махса Амини, иранка, задържана за предполагаемо неправилно носене на хиджаб.

По-скоро президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в неделя, че иска Starlink да възстанови интернет достъпа в Иран и че ще разговаря с Мъск по въпроса.

Макар нито Starlink, нито самият Мъск да са потвърдили публично информацията, източник, запознат с услугите на Starlink, е заявил пред Bloomberg, че компанията предлага безплатен достъп за Иран.

Махмуд Амири-Могадам, директор на Iran Human Rights, правозащитна организация с членове в и извън Иран, каза пред Al Jazeera , че достъпът до Starlink е изиграл ключова роля за разпространението на информация за протестите, включително за оценките на броя на загиналите.

"Това беше изключително важно, защото алтернативата щеше да бъде пълна липса на информация", каза Амири-Могадам.

Иран не е публикувал официални данни за броя на загиналите, но властите твърдят, че над 100 представители на силите за сигурност са били убити. Опозиционни активисти твърдят, че броят е значително по-висок и включва над 1 000 протестиращи. Базираната в САЩ агенция Human Rights Activists News Agency съобщи, че броят на жертвите е нараснал до поне 2 571 души.

Как тази комуникационна блокада се сравнява с предишни?

Според неправителствената организация Internet Society, която се занимава с дигитални права, от 2018 г. насам в Иран е имало 17 интернет спирания, но те са се различавали по мащаб и тежест.

Прекъсванията са съвпадали с периоди на обществено напрежение, като протестите срещу повишаването на цените на горивата през 2019 г. и демонстрациите през 2022 г. след смъртта на Амини, сочат данни на Cloudflare, глобална компания за киберсигурност и облачни услуги.

Иран също така за кратко прекъсна интернет достъпа през юни по време на 12-дневна война с Израел и САЩ.

Амири-Могадам обаче подчерта, че блокадата този месец е била по-мащабна от всички предишни заради географския ѝ обхват и ограниченията върху международните телефонни връзки.

"През 2019 г. имаше истинска блокада. Но никога не е било толкова мащабно", каза той.

Новинарската агенция Fars, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи в публикация в Telegram в сряда, че достъпът до Националната информационна мрежа, държавно контролираната вътрешна интернет система, е бил възстановен.

В публикацията се посочва, че "окончателното решение за по-широк достъп до интернет" ще бъде взето в рамките на следващите две седмици от "компетентните институции".

Как Иран блокира комуникациите?

Последното спиране на интернет в Иран е било предшествано от няколко дни на "аномалии" в интернет трафика, докато антиправителствените протести обхващаха страната, според анализ на Cloudflare.

След първоначалното прекъсване в четвъртък е имало кратки периоди на свързаност в петък, но към събота Иран "остава почти напълно откъснат от глобалния интернет", сочи анализът.

Иранските власти също така са се опитали да заглушават сигналите на Starlink и да конфискуват терминали, нещо, което представлява отклонение от практиките при предишни блокади.

"При предишните случаи нито едно спиране на интернет не беше толкова тежко", каза Амир Рашиди, директор по интернет сигурност и дигитални права в неправителствената организация Miaan Group. "Никога не сме виждали Иран да се опитва да заглушава Starlink."

Иранските държавни медии публикуваха във вторник видео в Telegram с конфискувани терминали на Starlink и друго телекомуникационно оборудване, все още в оригиналните си опаковки, които бяха описани като "електронни средства за шпионаж и саботаж".

Според публикацията Министерството на разузнаването на Иран е заявило, че оборудването е трябвало да бъде разпространявано в райони, в които има безредици.

Значително увеличение на иранците, използващи Starlink

Как работи Starlink?

"Съзвездието" от телекомуникационни сателити на Starlink обикаля в ниска околоземна орбита на около 550 километра над повърхността на Земята.

На Земята човекът, който иска да се свърже с интернет, трябва да разполага със сателитен приемник с Wi-Fi. Подобно на мобилен телефон, който се свързва с различни базови станции при движение, приемниците на Starlink, известни още като терминали, трябва непрекъснато да преминават от един сателит към друг, докато те се движат над главите на потребителите.

Това се различава от традиционните телекомуникационни сателити, които са "геостационарни", тоест обикалят над едно и също място на земната повърхност. Това означава, че потребителите на Starlink не зависят от един конкретен сателит. Но също така означава, че приемникът на Starlink е проектиран да приема сигнали под по-широк ъгъл, което от своя страна го прави по-уязвим на заглушаване.

Мъск се похвали, че е разположил близо 100 активни интернет терминала на "Старлинк" в Иран

Как Starlink е използван в Украйна и на други места?

Starlink също така предлага безплатна широколентова интернет услуга на Венецуела до 3 февруари, според SpaceX. Решението е било взето след отвличането на президента Николас Мадуро от американски специални части на 3 януари.

Компанията е предоставяла и по един месец безплатна услуга на потребители, засегнати от природни бедствия, като урагана Мелиса или горските пожари в Канада през 2025 г.

В същото време Starlink има противоречива и дори спорна история в някои държави.

Какви са спорните моменти около използването на Starlink?

Сателитната услуга осигури на украинската армия жизненоважна комуникационна връзка след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., но през септември същата година Мъск по информация е разпоредил спиране на Starlink в няколко региона на Украйна, докато Киев се е подготвял за контраофанзива.

Starlink е използван и от различни групи в Судан и Мианмар, две държави, раздирани от продължителни граждански войни и често подлагани на комуникационни блокади.

Измамнически центрове в Мианмар, Камбоджа и Лаос са използвали Starlink, за да останат онлайн въпреки усилията на международните правоохранителни органи да прекъснат електрозахранването и интернет връзките им. SpaceX заяви през октомври, че е деактивирала хиляди терминали в Мианмар, въпреки че измамническите центрове продължават да съществуват в региона. ООН изчисли през 2023 г., че най-малко 220 000 души са били трафикирани, за да работят в подобни центрове, където се занимават с романтични, инвестиционни и криптовалутни измами онлайн от името на престъпни синдикати.

Междувременно критиците твърдят, че решението на частната компания да оперира в Иран без лиценз повдига въпроси за силата на големите корпорации да нарушават суверенитета на държавите.

През 2023 г. Иран подаде жалба до Международния съюз по далекосъобщения (ITU), телекомуникационната агенция на ООН, относно разгръщането на Starlink в страната без разрешение. ITU се произнесе в полза на Иран, като обяви действията на Starlink за незаконни.