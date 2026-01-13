Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

"Ирански патриоти, не спирайте - превземете държавните институции. Запомнете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена."

Тръмп изрази готовност да подкрепи протестиращите в Иран

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран

"Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмислените убийства на протестиращи не спрат. Помощта е на път. Направете Иран отново велик!", добави Тръмп.

Най-малко 1850 протестиращи са били убити, сочат данни на базирана в САЩ група за правата на човека "Хюман Райтс Активистс".

Достъпът до интернет в Иран остава спрян. За пръв път от четири дни насам са възстановени някои стационарни и мобилни телефонни услуги.