Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

26-годишният мъж бе арестуван на 10 януари по време на протестите срещу режима

15 януари 2026, 11:28
26-годишният иранец Ерфан Солтани, арестуван на 10 януари по време на протестите в Иран, не е осъден на смърт, предаде "Ройтерс", като се позова на държавните ирански медии.

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Съдебната власт заяви, че Солтани, който в момента се намира в централния затвор в град Карадж, близо до иранската столица Техеран, е обвинен в „заговор срещу вътрешната сигурност на страната и пропагандни дейности срещу режима“, но смъртното наказание не се прилага за такива обвинения, ако те бъдат потвърдени от съда.

Иран издаде първа смъртна присъда на участник в протестите, които разтърсват страната

По-рано беше съобщено, че неговата екзекуция е планирана за 14 януари, както и че той е лишен от основни права, включително от достъп до адвокат.

Правозащитни организации посочиха, че делото срещу него се е провело много бързо.

Иран екзекутира трима мъже, осъдени заради протестите

Случаят с Ерфан Солтани привлече вниманието на света, след като правозащитни организации заявиха, че той може да бъде екзекутиран чрез обесване - първата подобна присъда срещу протестиращ.

До сряда вечерта семейството на младежа не разполагаше с информация дали той все още е жив, или не.

Източник: Елена Инджева, БТА      
Ерфан Солтани Иран смъртна присъда протести
