Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща

След като Тръмп отстрани Кук, тя оспори решението му в съда

16 септември 2025, 09:21
Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града
ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол
Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ
Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета
Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове
Тръмп най-накрая нарече Русия

Тръмп най-накрая нарече Русия "агресор" във войната срещу Украйна

А мерикански апелативен съд постанови днес, че членът на управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Лиса Кук, неотдавна уволнена от президента Доналд Тръмп, може засега да остане на поста си, в навечерието на ключова среща по паричната политика, предаде Франс прес.

Решението позволява на Лиса Кук, обвинена от правителството на Тръмп, че е излъгала, за да получи ипотечни кредити, да участва днес и утре в това важно заседание за основните лихвени проценти.

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

След като Тръмп отстрани Кук, тя оспори решението му в съда. Тръмп каза, че скоро ще има "мнозинство" в централната банка, за да наложи по-ниски лихви. Това стана повод за опасения относно запазването на независимостта на УФР, смятано по традиция за ключово важно за стабилността на финансовата система.

Очаква се правителството на Тръмп да оспори решението на апелативния съд за оставянето на поста ѝ на назначената от предишния президент Джо Байдън високопоставена служителка пред Върховния съд, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Лиса Кук Доналд Тръмп Федерален резерв Апелативен съд Парична политика Лихвени проценти Уволнение Съдебно решение Независимост на УФР САЩ
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 часа
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 часа

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
