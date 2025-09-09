Свят

Апелативен съд потвърди: Тръмп дължи 83 млн. долара на журналистка за клевета

Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години

9 септември 2025, 09:55
Апелативен съд потвърди: Тръмп дължи 83 млн. долара на журналистка за клевета
Източник: БТА/AP

А пелативен съд потвърди осъдителна присъда, според която американският президент Доналд Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американската писателка и журналистка Елизабет Джийн Каръл за оклеветяване, предаде Франс прес.

По това дело Тръмп бе осъден на първа инстанция през януари миналата година по обвинения, че е оклеветил журналистката, която го съдеше за изнасилване, извършено през 90-те години на миналия век.

Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години. Тя е била журналист на изданието „Ел“.

През 2019 година тя обвини Тръмп, че през 1996 година я е изнасилил в пробната на голям магазин в Ню Йорк. Тръмп отхвърли тези обвинения и оклевети журналистката, за което бе осъден.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Доналд Тръмп Джийн Каръл Оклеветяване Съдебно дело Присъда Изнасилване Апелативен съд Обезщетение Журналистка Ню Йорк
Последвайте ни
Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

9 септември – денят, който промени България

9 септември – денят, който промени България

Проф. Ива Христова обяви 30% ръст на заразените с COVID-19 за седмица

Проф. Ива Христова обяви 30% ръст на заразените с COVID-19 за седмица

Заявките на есента! 

Заявките на есента! 

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

pariteni.bg
Skoda Vision O показва умното бъдеще на Octavia, а Epiq ще постигне ценови паритет с ДВГ

Skoda Vision O показва умното бъдеще на Octavia, а Epiq ще постигне ценови паритет с ДВГ

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Рейтингът на Макрон рухва</p>

Падането на правителството поставя Макрон на изпитание като никога досега

Свят Преди 10 минути

Макрон залага надеждите си на центристки алианс, който да съкрати публичните разходи: задача, в която досега всички негови премиери се провалиха

<p>Под въпрос ли е бъдещето на Макрон?</p>

След като парламентът свали френското правителство: Под въпрос ли е бъдещето на Макрон?

Свят Преди 18 минути

Франция е имала четирима министър-председатели за по-малко от две години

,

10 загинали и над 60 ранени: Влак се вряза в автобус в Мексико

Свят Преди 1 час

Според очевидци, натовареният трафик е причината шофьорът да не може да премине през прелеза навреме

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Любопитно Преди 1 час

Те обсъждат впечатленията си от новите участници и споделят кои играчи според тях имат потенциал да стигнат до финала

<p>Какво да ядем и видим в страната на шарените къщи и скандинавската кухня?&nbsp;</p>

БезГранично: Дания - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

Ръководство за българския турист в Дания

Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

Свят Преди 1 час

Той заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в бразилската столица

<p>Престъпни банди мамят българи с фалшиви обещания за работа в Германия</p>

Българи жертви на измами в Германия - фалшиви обещания за работа и измами с помощи

Свят Преди 1 час

Канцлерът на Германия обяви, че страната вече не може да си позволи социалната система, която има

След размириците в Непал: Основните социални мрежи възобновиха работа

След размириците в Непал: Основните социални мрежи възобновиха работа

Свят Преди 1 час

Министърът на вътрешните работи Рамеш Лекхак подаде оставка

Среднощен екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок

Среднощен екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок

България Преди 1 час

Инцидентът за щастие се е разминал без пострадали

Конгресът публикува „албум за рожден ден“ на Епстийн с предполагаема бележка от Тръмп

Конгресът публикува „албум за рожден ден“ на Епстийн с предполагаема бележка от Тръмп

Свят Преди 2 часа

Албумът бе публикуван заедно с редица други документи, сред които завещанието на Епстийн и личният му адресник с контакти

<p>Защо вече седмица не могат да погребат Христина,&nbsp;пометена от АТВ в Слънчев бряг</p>

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

България Преди 2 часа

Синът на младата жена, 4-годишният Марти, остава в кома

83-годишен мъж оцеля след рядко усложнение: Червата му пробиха кожата

83-годишен мъж оцеля след рядко усложнение: Червата му пробиха кожата

Свят Преди 2 часа

83-годишен мъж е хоспитализиран, след като тънките му черва частично са спукали кожата му

Художникът Панчо Малезанов нападнат с шило в подлез в София

Художникът Панчо Малезанов нападнат с шило в подлез в София

България Преди 2 часа

Той е категоричен, че не е имало никаква словесна или физическа провокация от негова страна преди атаката

Пенсиите в България и в Европа: Защо има огромни разлики и как живеят възрастните хора

Пенсиите в България и в Европа: Защо има огромни разлики и как живеят възрастните хора

Пари Преди 2 часа

По данни на Google Trends за последните три месеца у нас, търсенията на тема „пенсии“ бележат най-голям интерес около 1 юли, когато всички пенсии, отпуснати до края на 2024 г., се осъвремениха според швейцарското правило – с 8,6%

<p>Празник е! Кой има имен ден и какво повелява традицията</p>

Почитаме св. праведни богоотци Йоаким и Анна, какво повелява традицията

Любопитно Преди 2 часа

Йоаким произхождал от Давидовия род, а Анна - от рода на Аарон

Oгненият ад в Рила - пожарът все още не е локализиран

Oгненият ад в Рила - пожарът все още не е локализиран

България Преди 3 часа

Засегната е площ от 2600 декара

Всичко от днес

От мрежата

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
1

Защо овошките цъфтят през есента

sinoptik.bg
1

Лято '24 предупреди за пожарите тази година

sinoptik.bg

Нови мерки за сигурност: Как Кейт и Уилям подготвят новия си дом

Edna.bg

Антоанет Пепе се омъжи: Вижте първия сватбен танц на младоженците (ВИДЕО)

Edna.bg

Още три варианта пред БФС за селекционер на България

Gong.bg

Херо: Жена ми не ме пуска да водя България

Gong.bg

Катастрофа между автобус и кола на пътя София-Варна, има жертва

Nova.bg

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Повдигат по-тежко обвинение на задържания

Nova.bg