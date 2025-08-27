След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Ч ленът на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) Лиса Кук ще заведе дело, с което ще оспори освобождаването си от поста от президента Доналд Тръмп, заяви адвокатът ѝ Абе Лоуел, предаде CNBC.

"Президентът Тръмп няма правомощия да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук", заяви Лоуел в изявление, ден след като Тръмп обяви, че я отстранява от Управителния съвет на УФР заради обвинения в ипотечна измама.

"Опитът му да я уволни, основаващ се единствено на препоръчително писмо, няма никаква фактическа или правна основа", добавя адвокатът на Лиса Кук.

"Ще заведем дело, оспорващо това незаконно действие", посочи юристът.

Миналата седмица обвиненията срещу Кук бяха отправени от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пюлт, който твърди, че тя е подавала неверни данни в кредитни заявления, за да получи по-благоприятни условия.

По думите му, през 2021 г. тя е посочила две жилища като основни, а лихвите по ипотечните кредити често са по-високи за втори жилища или такива, които ще се отдават под наем.