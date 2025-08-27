Свят

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

"Президентът няма правомощия да уволни управителя на Федералния резерв", заяви нейният адвокат

27 август 2025, 07:31
Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната

Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната
Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом
Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани
ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп
От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа
Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви
Огромна пясъчна буря връхлетя щата Аризона (ВИДЕО)

Огромна пясъчна буря връхлетя щата Аризона (ВИДЕО)
Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Ч ленът на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) Лиса Кук ще заведе дело, с което ще оспори освобождаването си от поста от президента Доналд Тръмп, заяви адвокатът ѝ Абе Лоуел, предаде CNBC.

"Президентът Тръмп няма правомощия да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук", заяви Лоуел в изявление, ден след като Тръмп обяви, че я отстранява от Управителния съвет на УФР заради обвинения в ипотечна измама.

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

"Опитът му да я уволни, основаващ се единствено на препоръчително писмо, няма никаква фактическа или правна основа", добавя адвокатът на Лиса Кук.

"Ще заведем дело, оспорващо това незаконно действие", посочи юристът.

Миналата седмица обвиненията срещу Кук бяха отправени от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пюлт, който твърди, че тя е подавала неверни данни в кредитни заявления, за да получи по-благоприятни условия.

По думите му, през 2021 г. тя е посочила две жилища като основни, а лихвите по ипотечните кредити често са по-високи за втори жилища или такива, които ще се отдават под наем.

Източник: Илиян Цвейн, БТА    
Лиса Кук Тръмп уволнение УФР дело
Времето в сряда – слънчево и по-топло

Времето в сряда – слънчево и по-топло

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Иран е гневен, предупреди Европа, че ще даде

Иран е гневен, предупреди Европа, че ще даде "суров отговор"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

Може ли кучето да забременее без „заклещване“

Може ли кучето да забременее без „заклещване“

<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 21 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 19 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 18 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 20 часа

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 1 час

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Любопитно Преди 1 час

От свежи салати и постни специалитети до бавно готвено месо и тестени изкушения

Мъж нападна с брадва офис на политическа партия в Добрич

Мъж нападна с брадва офис на политическа партия в Добрич

България Преди 9 часа

Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Свят Преди 9 часа

Тръмп се възползва от правен вакуум, за да изпрати Националната гвардия във Вашингтон

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

България Преди 9 часа

Те са настанени в болница в Пловдив

Издирват възрастна жена, изчезнала в София

Издирват възрастна жена, изчезнала в София

България Преди 10 часа

Тя е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

България Преди 10 часа

Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет

Свят Преди 10 часа

Ситуацията в района става все по-напрегната

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

България Преди 10 часа

Според "Възраждане" номинацията на Мирослав Рашков е знак, че се подготвят нови извънредни избори

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

Любопитно Преди 11 часа

Тя придружи публикацията със снимки

Тази красавица е новият премиер на Литва

Тази красавица е новият премиер на Литва

Свят Преди 12 часа

Ругиниене е бивш синдикален лидер и стана министър едва наскоро

Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област

Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област

Свят Преди 13 часа

Трегубов: Да, те са навлезли и в момента се водят боеве

Предлагат 620 евро минимална заплата от 2026 г.

Предлагат 620 евро минимална заплата от 2026 г.

България Преди 13 часа

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

България Преди 13 часа

Росен Желязков заяви, че дава двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Свят Преди 14 часа

От началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 година Молдова все по-често попада във фокуса на общественото внимание

Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

Свят Преди 14 часа

Върховният съд на САЩ постанови през 1989 г., че горенето на знамето е защитено от Първата поправка като легитимна политическа изява

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 27 август, сряда

Edna.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

ЦСКА 1948 гласи още един изходящ трансфер

Gong.bg

Грузински национал пристигна за подпис с ЦСКА 1948

Gong.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg

Топлофикационна шахта стои отворена от месеци на оживен булевард в София

Nova.bg