Чарлз III разкри причината да жертва пръстите си

Б ританският крал Чарлз III призна, че е наранявал случайно върховете на пръстите си, докато се е занимавал с градинарство, предаде „Дейли стар“.

(Във видеото: Лечението от рак на крал Чарлз може да бъде облекчено през 2026 г.)

В интервю за Radio 4 британският монарх каза, че обича градинарството от детството си. Той обяснява това си влечение с баба си, Елизабет Боуз-Лайън (Кралицата майка), която била запалена градинарка.

Чарлз III каза, че обичал да подрязва храсти с градинска ножица, но често се наранявал. „От време на време си поотрязвам върховете на пръстите“, сподели кралят.

Монархът си спомни и как като дете бил качван в количка и развеждан из градината. Още оттогава растенията го очаровали. „Мисля, че бях от онези хора, които наистина се радваха да бъдат на открито, да наблюдават и съзерцават“, каза Чарлз III.

Той също така изрази задоволство, че все повече млади хора напоследък се занимават с градинарство след дълго прекъсване. „Спомням си, че преди имаше много повече училищни ферми и почти всички бяха продадени или изоставени. Това е трагедия, защото тези парцели ви позволяват да изучавате биология, икономика и кой знае какво още“, заключи монархът.

През 2023 г. Чарлз III нарекъл охлювите „досадни“ и им обяви война. Той реши да се противопостави на решението на Кралското градинарско дружество да премахне охлювите от категорията „вредители“ и да ги постави в графата на „приятели“.