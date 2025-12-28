Почивни и празнични дни през 2026 г. - най-добрите комбинации за отпуск

Н а прага на новата 2026 г. сме, Коледа мина, чакаме Нова година и след това знаем какво ще се случи – завръщане по работните места и дълги работни дни. Но никога не е прекалено рано да започнем, да планираме следващата отпуска. Тази година имахме късмет с много дълга празнична почивка, след като правителството гласува 31 декември и 2 януари да бъдат почивни дни заради въвеждането на еврото в България.

Какво обаче ни очаква през 2026 г. в календара с празници и почивни дни?

През следващата година най-малко ще работим през месец май – 18 дни, а най-много през летния месец юли – 23 дни. Годината има 248 работни дни, които стандартно са 1984 работни часа.

Следните дни са официални празници и неработни през 2026 г.:

1 януари 2026 – Нова година.

2 януари - Обявен за почивен ден

3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство.

12 април 2026 – Великден – християнската религия отбелязва Възкресение Христово.

1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност.

6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.

24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

6 септември – Съединението на България.

22 септември – Ден на независимостта на България.

24, 25, 26 декември – Коледа.

Ученически ваканции и неучебни дни 2026 г.:

02.01 – Последен неучебен ден от Коледната ваканция.

31.01 - 02.02 – Междусрочна ваканция

02.03 - Неучебен ден

04.04 – 13.04 – Пролетна ваканция за I - XI клас.

08.04 - 13.04 – Пролетна ваканция за XII клас.

20.05, 22.05 – Неучебни дни заради матури и НВО изпити

Ето и няколко идеи за оптимално използване на полагащия ни се платен отпуск, с максимално възползване от почивните (или за родителите – неучебните) дни.

От първата по-дълга отпуска, съчетана с почивни дни, можем да се възползваме през месец април, когато се пада Великден и традиционно имаме по четири почивни дни – 10 (петък), 11, 12 и 13 април. Ако си вземем отпуск още в понеделник (6 април) ще пуснем само четири дни платен отпуск, а ще почиваме осем дни.

От дълъг отпуск можем да се възползваме и през месец май, когато Денят на труда (1 май) се пада в петък (събира се дълъг уикенд), но Денят на храбростта (6 май) е в сряда. Ако обаче пуснем четири дни отпуск (за дните 4, 5, 7 и 8 април), то ще почиваме общо 10 дни.

За родителите на ученици, добра идея е да пуснат отпуск от 20 май (сряда) и да се върнат на работа чак на 26 май. Заради неучебните 20 и 22 май за матури и НВО изпити и могат да съчетаят полезното – да подкрепят децата си на изпитите, с приятното – празникът на българската просвета и култура на 24 май, който тази година се пада в неделя и затова 25 май (понеделник) също е почивен ден.

През септември Денят на съединението 6 септември се пада в неделя, което означава, че 7 септември също е почивен ден и ни се събира дълъг уикенд.

Следващата по-дълга и значима отпуска можем да вземем традиционно за коледните празници през декември, когато почивни дни са 24 (четвъртък), 25, 26, 28 и 28 декември. Ако си вземем три дни отпуск (21, 22 и 23 декември), ще ни се събере почивка от общо осем дни. А ако решим да си пуснем шест дни отпуск (29, 30 и 31 декември) ще почиваме цели две седмици (14 дни), защото 1 януари (традиционно почивен ден) през 2027 г. се пада в петък и следва уикенд.