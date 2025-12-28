Любопитно

Най-необикновените къщи по света, които очароват туристите

Танцуваща къща, Крива къща, Сграда с кошници, Сграда „Горска спирала“ , Фюзелажна къща на Boeing 727 са част от шедьоврите, често пренебрегващи прави ъгли и познати форми, които се превръщат в задължителни атракции за туристите

28 декември 2025, 07:08
Най-необикновените къщи по света, които очароват туристите
Източник: iStock

А рхитекти и нестандартни ентусиасти по целия свят редовно създават сгради, които предизвикват нашите представи за жилищни и офис пространства. Тези шедьоври, често пренебрегващи прави ъгли и познати форми, се превръщат в задължителни атракции за туристите.

Танцуваща къща (Прага, Чехия)

Един от най-известните съвременни шедьоври. Сградата наподобява танцуваща двойка - стъклена кула (представляваща Джинджър Роджърс) и бетонна кула (Фред Астер).

Въпреки че структурата рязко контрастира с историческата архитектура на Прага, тя бързо се превърна в икона на модерния дизайн. Местните я наричат ​​още „Стъклото“.

Кривата къща (Сопот, Полша)

Тази сграда изглежда сякаш е излязла от страниците на детска книжка или е била изкривена от оптическа илюзия.

Фасадата няма прави линии: стените се извиват плавно, а прозорците имат причудливи форми. Вдъхновена е от рисунките на детски илюстратори и е част от търговски център.

Кубични къщи в Ротердам, Холандия

Този жилищен комплекс разполага с къщи с форма на куб, всяка от които е наклонена на 45 градуса и е разположена върху шестоъгълна основа.

Според концепцията, всяка сграда представлява абстрактно дърво, а целият комплекс образува гора. Тези структури увеличават максимално пространството и създават уникални жилищни зони.

Сграда с кошници (Нюарк, Охайо, САЩ)

Тази седеметажна офис сграда е служила като централа на компанията за кошници Longaberger. Тя е реплика на една от техните пазарски кошници.

Въпреки че много експерти се опитаха да разубедят собственика от проекта, в Нюарк се появи гигантска кошница за 30 милиона долара, която се превърна в символ на компанията.

Сграда „Горска спирала“ (Дармщат, Германия)

Тази дванадесететажна жилищна сграда е усукана като черупка, издигаща се на хълм. Отличителната ѝ черта е зеленият спираловиден покрив, където растат дървета, символизиращи съюза на архитектурата и природата. В немската традиция комплексът има много отделни входове, създаващи илюзията за отделни къщи.

Фюзелажна къща на Boeing 727 (Коста Рика)

В Национален парк Мануел Антонио има хотелска стая, направена от фюзелажа на изведен от експлоатация самолет Boeing 727.

Пенсионираният самолет е закупен, транспортиран на части и сглобен на висок пиедестал.

Собствениците били вдъхновени от идеята да създадат уникално жилище под крилото на самолета, предлагащо невероятна гледка към океана и джунглата.

Идеалният дворец на Фердинанд Шевал (Отерив, Франция)

Този удивителен комплекс е построен от един обикновен човек, пощальонът Фердинанд Шевал.

Той прекарва 33 години (1879–1912) в създаването на своя причудлив шедьовър, събирайки камъни и черупки по време на ежедневните си пощенски маршрути. Дворецът е поразителен пример за наивно изкуство и самоделна архитектура.

Къща Наутилус (Мексико Сити, Мексико)

Тази къща е истински шедьовър на биоархитектурата. Проектирана от архитекта Хавиер Сеносиан, тя е с формата на гигантска спирална черупка.

Интериорът му е без ъгли, а светлината се филтрира през цветни витражи, създавайки сюрреалистична атмосфера, напомняща за живота в морско мекотело.

Източник: rbc.ua    
Нестандартни сгради Архитектурни шедьоври Модерен дизайн Креативна архитектура Танцуваща къща Кривата къща Кубични къщи Биоархитектура Сграда с кошници Самоделна архитектура
Последвайте ни
Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България

Внимание! Опасно време в неделя - оранжев и жълт код за цяла България

Почивни и празнични дни през 2026 г. - най-добрите комбинации за отпуск

Почивни и празнични дни през 2026 г. - най-добрите комбинации за отпуск

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Колко алкохол е твърде много през празниците, според експерт

Колко алкохол е твърде много през празниците, според експерт

Как да купим автомобил – с кредит или лизинг

Как да купим автомобил – с кредит или лизинг

pariteni.bg
Защо котките обичат да играят с кашони?

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 2 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 2 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 2 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 2 дни

Виц на деня

Празниците доказват, че апетитът няма граници.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огнено кълбо над Фуджи: Метеор озари небето в Япония

Огнено кълбо над Фуджи: Метеор озари небето в Япония

Любопитно Преди 9 часа

Метеор с ярка, многоцветна светлинна следа озари небето над планината Фуджи и бе заснет от камера в Хирацука, като кадрите се разпространиха онлайн и предизвикаха интерес сред астрономи и потребители в социалните мрежи

Макрон: Руските удари по Киев показват липса на мирни намерения

Макрон: Руските удари по Киев показват липса на мирни намерения

Свят Преди 9 часа

В разговор със Зеленски Макрон подчерта „контраста“ между „желанието на Украйна да изгради траен мир и решимостта на Русия да продължи войната, която тя започна“

Зеленски пристигна в Канада

Зеленски пристигна в Канада

Свят Преди 11 часа

Украинският президент ще се срещне с министър-председателя на страната Марк Карни

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

Свят Преди 12 часа

По време на срещата на Путин е било докладвано, че руските сили са установили контрол над градовете Гуляйполе в Запорожска област и Мирноград в Донецка област

Камила Кабело отново става хит с легендарното си „куисмойс“ – ето как започна всичко

Камила Кабело отново става хит с легендарното си „куисмойс“ – ето как започна всичко

Любопитно Преди 13 часа

Четири години след коледния си гаф в Белия дом, Камила Кабело отново става хит заради необичайното произнасяне на „Коледа“ – "куисмойс", превърнало се в интернет феномен, който певицата вече приема с чувство за хумор

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

Любопитно Преди 13 часа

Доли Партън, израснала в бедност и самота, намира любов в лицето на Карл Дийн – мъж, далеч от блясъка на шоубизнеса, с когото изгражда необичаен, но устойчив брак, докато тя превръща таланта си в световна слава и наследство

Земетресение от 7 по Рихтер разтърси Тайван

Земетресение от 7 по Рихтер разтърси Тайван

Свят Преди 13 часа

Към момента няма информация за пострадали или разрушения и не е обявена заплаха от цунами

„Хотелът на обречеността“ в Пхенян планира да отвори врати след 4 десетилетия

„Хотелът на обречеността“ в Пхенян планира да отвори врати след 4 десетилетия

Любопитно Преди 14 часа

Хотел „Рюгьонг“ в Пхенян е най-високата сграда в Северна Корея – 150 етажа и 330 метра височина, а пирамидалната му форма е позната на целия свят като символ на незавършените амбиции на страната

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

България Преди 15 часа

"Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага", написа кметът на София във Facebook

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Любопитно Преди 15 часа

Коледа крие много изненади: от езическите корени на елхата и имела, през забраната ѝ в Англия и месните пайове с кайма, до факта, че Дядо Коледа не е червен заради Coca-Cola, а Jingle Bells не е коледна песен и звучи от космоса

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Любопитно Преди 15 часа

Град Бари претендира, че останките на брадатия старец са били погребани под църквата, която носи неговото име

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

България Преди 15 часа

Експерт от НЗОК разяснява за смяната на личен лекар, направленията и таксите

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Свят Преди 16 часа

Цената на благородния метал се повиши с повече от две трети и общо 52 пъти обнови историческия си максимум, като стойността за първи път надхвърли границата от 4500 долара

Швейцария не може да се отбранява сама, предупреди ген. Зюсли

Швейцария не може да се отбранява сама, предупреди ген. Зюсли

Свят Преди 16 часа

Началникът на националните въоръжени сили на Швейцария заяви, че страната е готова за нападения срещу критичната си инфраструктура и за кибератаки

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Свят Преди 16 часа

Временната забрана за износ на автомобилен бензин извън страната се удължава до 28 февруари 2026 г. включително

България почита паметта на 13-те военнослужещи, загинали в Ирак

България почита паметта на 13-те военнослужещи, загинали в Ирак

България Преди 16 часа

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Силен вятър в неделя

sinoptik.bg
1

Къде можем да караме ски по празниците

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 декември, неделя

Edna.bg

Голям проблем надвисна над ЦСКА

Gong.bg

Вижте първите минути на новото попълнение в ЦСКА (видео)

Gong.bg

Силен вятър в неделя

Nova.bg

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп днес

Nova.bg