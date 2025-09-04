България

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври

4 септември 2025, 08:05
Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет
Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко
Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил
НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен

НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен
Нов протест на

Нов протест на "Правосъдие за всеки"
Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг
Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

П равителството на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да реши дали той е имал правомощието да налага широкообхватни мита по закон, предвиден за използване в извънредни ситуации, съобщи Ройтерс, като се позова на съдебни документи.

Министерството на правосъдието обжалва решение на апелативен съд от 29 август, което постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни. Това подкопа използването на тези налози от президента републиканец като ключов инструмент на международната икономическа политика.

Тръмп заяви, че е открит за митнически споразумения с други държави

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври съгласно решението на апелативния съд.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Доналд Тръмп Мита Върховен съд САЩ Правен спор Извънредни правомощия Икономическа политика Апелативен съд Министерство на правосъдието Незаконни мита
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Преди 11 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 10 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 13 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 16 часа

Последни новини

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

България Преди 16 минути

Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Свят Преди 46 минути

Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“

<p>Мъж с АТВ загина след зверски удар в гараж&nbsp;</p>

Мъж загина при катастрофа с АТВ в Пловдив

България Преди 1 час

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия

<p>Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен</p>

"Фалшиви твърдения": Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен

Свят Преди 2 часа

Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Свят Преди 2 часа

Картината е отнета от холандския галерист Жак Гудстикер

"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

Свят Преди 2 часа

Заявленията на групировката дойдоха малко след като Тръмп призова палестинската групировка да освободи всички 20 заложници

<p>Ден на траур в Португалия</p>

Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите

Android получава нови функции за по-лесно писане

Android получава нови функции за по-лесно писане

Технологии Преди 3 часа

Те ще помагат и за споделянето на файлове

Вечеря за 200 евро, апартамент за 100: Скъпо ли е в Хърватия

Вечеря за 200 евро, апартамент за 100: Скъпо ли е в Хърватия

Любопитно Преди 3 часа

Дълго време Хърватия се смяташе за евтина дестинация, но през последните години това се промени

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

Любопитно Преди 3 часа

Звездата от „Приятели“ отдава външния си вид на „оптимизъм“ и „позитивизъм“

Цар Калоян

4 септември: Главата на краля на Солун става трофей за цар Калоян

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Свят Преди 3 часа

„Ако това е селскостопанско имение, то аз трябва да съм папата“

<p>Топло, но облачно в четвъртък -&nbsp;може да вали</p>

Топло, но облачно в четвъртък - може да вали

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Свят Преди 12 часа

Това съобщи представител на Белия дом

Сделката между ЕС и МЕРКОСУР е на път да стане

Сделката между ЕС и МЕРКОСУР е на път да стане

Свят Преди 13 часа

Франция е сред страните, които остро се противопоставяха на това споразумение

Трамвай и тролейбус се сблъскаха насред София

Трамвай и тролейбус се сблъскаха насред София

България Преди 14 часа

Инцидентът е станал на кръстовището на "Руски паметник"

Всичко от днес

