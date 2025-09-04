Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Нов протест на "Правосъдие за всеки"

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

П равителството на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да реши дали той е имал правомощието да налага широкообхватни мита по закон, предвиден за използване в извънредни ситуации, съобщи Ройтерс, като се позова на съдебни документи.

Trump admin demands Supreme Court rule quickly on tariffs case after appeals court loss, warns delay ‘jeopardizing’ negotiations https://t.co/EarhKXB7yS pic.twitter.com/nsJq78DVz0 — New York Post (@nypost) September 4, 2025

Министерството на правосъдието обжалва решение на апелативен съд от 29 август, което постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни. Това подкопа използването на тези налози от президента републиканец като ключов инструмент на международната икономическа политика.

Тръмп заяви, че е открит за митнически споразумения с други държави

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври съгласно решението на апелативния съд.