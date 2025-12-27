Любопитно

Камила Кабело отново става хит с легендарното си „куисмойс“ – ето как започна всичко

Четири години след коледния си гаф в Белия дом, Камила Кабело отново става хит заради необичайното произнасяне на „Коледа“ – "куисмойс", превърнало се в интернет феномен, който певицата вече приема с чувство за хумор

27 декември 2025, 19:04
Камила Кабело отново става хит с легендарното си „куисмойс“ – ето как започна всичко
Източник: Getty Images

И ма моменти със знаменитости, създадени да избледнеят. Има и такива, които стават почти безсмъртни – препускат в интернет като празничен призрак, забравил как да продължи напред.

Легендарното коледно изпълнение на Камила Кабело в Белия дом от 2021 г. е точно от втория вид. Едно леко странно произношение превърна Коледа в празнична приказка – и сякаш се появи нов коледен дух, пише HOLA!

Четири години по-късно певицата на „Havana“ все още се смее, трепва и е неусетно преследвана от този момент. В публикация в TikTok Кабело отново припомни вирусния епизод, след като фен зададе въпроса: „Защо произнасяш Коледа така?“

Тя изрече думите без звук, под аудио, изпълнено с грохотен смях, погледна право в камерата и произнесе шеговита, драматична реплика, която мигновено се превърна в нов емблематичен момент: „Не, не, но в крайна сметка не е смешно, нали? Сериозно е.“ Надписът ѝ допълни иронията: „Декември е вълнуващо време за мен.“

Всичко беше заснето пред светеща коледна елха – финалният щрих, който направи видеото още по-забавно. 

@camilacabello

December is a triggering time for me

♬ original sound - girls
  • Как едно неправилно произношение се превърна в интернет хит

През 2021 г. Кабело участва в празничното тържество в Белия дом. Сцената беше празнична, изискано подредена, сладка и трогателна – докато не изпя думата „Коледа“ по начин, който накара интернет колективно да наклони глава. Звукът приличаше повече на "куисмойс" – и TikTok направи това, което умее най-добре: изряза момента, превърна го в мем и от него се образуваха конфети от поп културата.

Вместо да се преструва, че нищо не се е случило, Кабело избра да прегърне шегата. Този избор направи момента още по-силен – тя превърна малко подхлъзване в пълноценна комедийна ера. 

  • От „грешка“ до короната на кралицата на самосъзнанието

През 2022 г. тя публикува забавно видео, в което играе едновременно себе си и своя въображаем вокален треньор. Кабело внимателно произнася „Коледа“, докато пее „I’ll Be Home for Christmas“, след което сменя тоалетите и опитва отново. И да – "куисмойс" се завръща. След няколко несполучливи опита тя хвърля кърпата и заявява: „Ще бъде страхотно.“

Надписът ѝ гласеше: „Аз, преди да запиша моята версия на „I’ll Be Home for Christmas““. Феновете полудяха от възторг, а интернет я короняса за кралица на самосъзнанието.

  • От Бинг Кросби до Кралицата на "куисмойс"

Забавното видео се появи приблизително по същото време, когато Кабело издаде собствен кавър на „I’ll Be Home for Christmas“. Песента, популяризирана от Бинг Кросби през 1943 г., днес е обвита в нов, забавен слой модерна поп култура.

Нейната версия се появи в стрийминг платформите и звучеше едновременно носталгично и пакостливо. Беше намигване към всички, които знаеха шегата – а по това време това бе почти целият интернет.

И точно това прави отношението на Кабело толкова очарователно. Тя никога не се е опитвала да заличи случилото се. Позволила е моментът да стане част от историята ѝ – малка, странна глава в голяма кариера.

Сега всеки декември, когато се украсяват елхи и коледните плейлисти изплуват отново, призракът на "куисмойс" тихичко се връща в емисиите ни. И честно – празниците нямаше да са същите без него.

Някои призраци са страшни. Някои са досадни. А някои просто те карат да се усмихнеш всеки път, когато ги чуеш. Призракът на миналото "куисмойс" принадлежи точно към последната категория – звънтейки щастливо из поп културата, без план някога да си тръгне.

Камила Кабело Коледно произношение Квисмойс Вирусен момент Белият дом ТикТок Самосъзнание Поп култура Коледно изпълнение Интернет хит
Последвайте ни
2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

Дъщерята на Гордън Рамзи се омъжи за олимпиеца Адам Пийти

Дъщерята на Гордън Рамзи се омъжи за олимпиеца Адам Пийти

Макрон: Руските удари по Киев показват липса на мирни намерения

Макрон: Руските удари по Киев показват липса на мирни намерения

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
8 породи кучета, които променят цвета си с времето

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 1 ден
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 ден
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 1 ден
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-голямата семейна тайна: кой изяде последното парче.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зимна буря удари Швеция: Мъж загина, 40 000 домакинства са без ток

Зимна буря удари Швеция: Мъж загина, 40 000 домакинства са без ток

Свят Преди 1 час

Студеното време също така е причинило широко разпространени транспортни проблеми

Зеленски пристигна в Канада

Зеленски пристигна в Канада

Свят Преди 2 часа

Украинският президент ще се срещне с министър-председателя на страната Марк Карни

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

Столична община удължи договорите за чистота в девет района

България Преди 6 часа

"Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага", написа кметът на София във Facebook

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Любопитно Преди 6 часа

Коледа крие много изненади: от езическите корени на елхата и имела, през забраната ѝ в Англия и месните пайове с кайма, до факта, че Дядо Коледа не е червен заради Coca-Cola, а Jingle Bells не е коледна песен и звучи от космоса

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Любопитно Преди 6 часа

Град Бари претендира, че останките на брадатия старец са били погребани под църквата, която носи неговото име

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

България Преди 6 часа

Експерт от НЗОК разяснява за смяната на личен лекар, направленията и таксите

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Свят Преди 6 часа

Цената на благородния метал се повиши с повече от две трети и общо 52 пъти обнови историческия си максимум, като стойността за първи път надхвърли границата от 4500 долара

Швейцария не може да се отбранява сама, предупреди ген. Зюсли

Швейцария не може да се отбранява сама, предупреди ген. Зюсли

Свят Преди 6 часа

Началникът на националните въоръжени сили на Швейцария заяви, че страната е готова за нападения срещу критичната си инфраструктура и за кибератаки

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Свят Преди 7 часа

Временната забрана за износ на автомобилен бензин извън страната се удължава до 28 февруари 2026 г. включително

България почита паметта на 13-те военнослужещи, загинали в Ирак през 2003 г.

България почита паметта на 13-те военнослужещи, загинали в Ирак през 2003 г.

България Преди 7 часа

Почина Деян Кюранов – емблема на гражданското общество

Почина Деян Кюранов – емблема на гражданското общество

България Преди 7 часа

Деян Кюранов беше съосновател на Екогласност“ и СДС

Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

България Преди 8 часа

Хайнрих Химлер

„Зъл звяр, убиец, нацист – и мой дядо“: мъж открива, че е роднина на Хайнрих Химлер

Свят Преди 8 часа

<p>Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие</p>

Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие

Свят Преди 9 часа

Разполагането на „Орешник“ идва седмици преди изтичането на договора New START от 2010 г. - последното споразумение между САЩ и Русия, ограничаващо стратегическите ядрени оръжия на двете най-големи ядрени сили

Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

България Преди 9 часа

Катастрофа с фатален изход е станала през нощта на 27 декември на пътя за котленското село Кипилово

Доналд Тръмп и крал Чалрз

„Чарова офанзива“: Крал Чарлз и принц Уилям готвят визити в САЩ заради Тръмп

Любопитно Преди 9 часа

Крал Чарлз III и принц Уилям вероятно ще посетят САЩ догодина на отделни визити, планирани около 250-годишнината от независимостта. Лондон се надява чрез кралска дипломация да ускори търговска сделка със САЩ на фона на напрегнати преговори

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Къде можем да караме ски по празниците

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха плажа в Ахтопол

sinoptik.bg

Виктория Бекъм захвърли токчетата за танц с Дейвид. Не се помириха със сина си и на Коледа! (ВИДЕО)

Edna.bg

Стефания Кочева празнува имен ден на пистата, Венци Мартинов със стари приятели!!

Edna.bg

Непобедимият Астън Вила обърна Челси насред Лондон и вече чака Арсенал

Gong.bg

Щастливият Виртц след първия си гол за Ливърпул: Искаме да сме на върха, но най-важното е, че печелим точки

Gong.bg

„ЕПИЗОД 365”: Най-важните събития през 2025 година (ЧАСТ 1)

Nova.bg

"Ничия земя": За мисията в Нови хан и първата Коледа без отец Иван (ВИДЕО)

Nova.bg