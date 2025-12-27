Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

П резидентът на Русия Владимир Путин посети тази сутрин един от командните пунктове на руските сили в Украйна, заяви пресслужбата на Кремъл, цитирана от световните агенции.

„Днес рано сутринта, в един от командните пунктове на Обединената войскова група, върховният главнокомандващ на Въоръжените сили на Руската федерация В. В. Путин проведе съвещание, на което изслуша доклад на началника на Генералния щаб на въоръжените сили за обстановката в зоната на провеждане на специалната военна операция“, се казва в съобщението на пресслужбата.

🇷🇺🇺🇦⚡️- Russian President Vladimir Putin held a meeting at a command post where he was briefed by Chief of the General Staff Gerasimov and Russian commanders regarding the situation on the battlefield in Ukraine. pic.twitter.com/zEZJkdtJCD — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) December 27, 2025

По време на срещата на Путин е било докладвано, че руските сили са установили контрол над градовете Гуляйполе в Запорожска област и Мирноград в Донецка област, се посочва в съобщението.

Руските сили също така са превзели около половината от застроената част на град Константиновка в Донецка област, каза на Путин началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал Валерий Герасимов. По думите му руските военнослужещи освен това прочистват подразделения на Въоръжените сили на Украйна от брега на река Оскол край град Купянск.

„Другарю върховен главнокомандващ, войските на обединената група настъпват по всички направления“, заяви Герасимов

„Виждам, че всички задачи, които стоят пред нас, се изпълняват в съответствие с плана за специалната военна операция, одобрен и разработен от Генералния щаб“, каза от своя страна Путин, се посочва в съобщението на Кремъл.