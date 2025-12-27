Свят

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

По време на срещата на Путин е било докладвано, че руските сили са установили контрол над градовете Гуляйполе в Запорожска област и Мирноград в Донецка област

27 декември 2025, 20:02
Източник: БТА/АР

П резидентът на Русия Владимир Путин посети тази сутрин един от командните пунктове на руските сили в Украйна, заяви пресслужбата на Кремъл, цитирана от световните агенции.

„Днес рано сутринта, в един от командните пунктове на Обединената войскова група, върховният главнокомандващ на Въоръжените сили на Руската федерация В. В. Путин проведе съвещание, на което изслуша доклад на началника на Генералния щаб на въоръжените сили за обстановката в зоната на провеждане на специалната военна операция“, се казва в съобщението на пресслужбата.

По време на срещата на Путин е било докладвано, че руските сили са установили контрол над градовете Гуляйполе в Запорожска област и Мирноград в Донецка област, се посочва в съобщението.

Руските сили също така са превзели около половината от застроената част на град Константиновка в Донецка област, каза на Путин началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал Валерий Герасимов. По думите му руските военнослужещи освен това прочистват подразделения на Въоръжените сили на Украйна от брега на река Оскол край град Купянск.

„Другарю върховен главнокомандващ, войските на обединената група настъпват по всички направления“, заяви Герасимов

„Виждам, че всички задачи, които стоят пред нас, се изпълняват в съответствие с плана за специалната военна операция, одобрен и разработен от Генералния щаб“, каза от своя страна Путин, се посочва в съобщението на Кремъл.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Владимир Путин Руски сили Украйна Специална военна операция Командни пунктове Генерален щаб Валерий Герасимов Донецка област Запорожка област Военни действия
Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

