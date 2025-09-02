Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Ф едерален съдия в Калифорния блокира разполагането на Националната гвардия в Лос Анджелис от президента Доналд Тръмп, съобщи BBC .

Тръмп разположи войските това лято, въпреки съпротивата на губернатора на Калифорния, в отговор на протестите срещу имиграционни акции.

Окръжният съдия на САЩ Чарлз Брайър постанови във вторник, че правителството е нарушило Закона „Posse Comitatus“, който ограничава правомощията на федералното правителство да използва военна сила по вътрешни въпроси.

Съдия Брайър отложи влизането на решението в сила до 12 септември, като вероятно Тръмп ще обжалва.