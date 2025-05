Тръмп със самолет за $400 милиона: Най-скъпите подаръци, получавани от американски президенти

С ъобщенията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме подарък – самолет на стойност 400 милиона долара от Катар, бързо се разпространиха в медиите и предизвикаха опасения относно етиката и законността на подобен жест. Очаква се тази седмица президентът да посети Катар, където кралското семейство ще му подари свръхлуксозен самолет Boeing 747-8, пише The Times of India .

Според медийни информации, позоваващи се на източници, запознати с плановете на администрацията на Тръмп, той ще използва самолета като нов Air Force One за президентски пътувания до края на мандата си, след което той ще бъде прехвърлен на фондацията за президентската библиотека на Тръмп.

Но знаете ли, че самолетът за 400 милиона долара не е единственият скъп подарък, получаван от американски президент? Макар и да оглавява класацията, по-долу ще откриете още пет изключително скъпи подаръка, поднесени на президенти на САЩ.

Панди за 63 милиона долара

През 1972 г. президентът Ричард Никсън посети Китай заедно със съпругата си Патриша. Първата дама споделила пред китайския премиер Чжоу Енлай, че обича големите панди, което подтикнало премиера да подари на САЩ две панди – мъжкар на име Синг-Синг и женска на име Линг-Линг. Двете животни били изпратени в Националния зоопарк във Вашингтон, където живели съответно до 1999 г. и 1992 г.

50 years ago today, Nixon arrived in China, beginning a new chapter in US-China relations



Today US ruling elite have decided to close that chapter for good and turn back the clock. They might not like results pic.twitter.com/OvDRT165GM — Carl Zha (@CarlZha) February 21, 2022

Бижута за 1,3 милиона долара

Покойният крал Абдула бин Абдел Азиз Ал Сауд от Саудитска Арабия изглежда е бил голям почитател на семейство Обама, тъй като им подари бижута и други подаръци на обща стойност 1,3 милиона долара, според регистъра на подаръците на Държавния департамент.

На Барак Обама кралят подари златен и сребърен часовник на стойност 18 240 долара, позлатен месингов макет на часовниковата кула в Мека на стойност 57 000 долара и часовник от бяло злато за 67 000 долара. Мишел Обама получи комплект бижута с диаманти и изумруди на стойност 560 000 долара, както и комплект с диаманти и перли за 570 000 долара. Дъщерите им Саша и Миа получиха комплект с диаманти, изумруди и рубини на обща стойност 80 000 долара. Включвайки и подаръците от принц Митеб бин Абдула бин Абдел Азиз Ал Сауд – осем роби, парфюми и други – стойността достигнала 1 352 240 долара.

Obama pays tribute to "passionate" belief of late Saudi King Abdullah in US-Saudi relationship http://t.co/kvg3VOcGge pic.twitter.com/QyWp9NcHFk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 23, 2015

Комплект бижута за 70 000 долара

През 2013 г. първата дама Мишел Обама получи комплект бижута на стойност 70 000 долара от кралицата на Бруней, Салех. Комплектът включвал огърлица, обеци и пръстен, изработени от бяло злато и инкрустирани с диаманти и жълти сапфири.

Книга с илюстрации, украсена със скъпоценни камъни, на стойност 45 000 долара

Президентът на Русия Владимир Путин подари на американския президент Джордж У. Буш книга с акварелни портрети на всички американски президенти, украсена с бижута. Книгата била поставена в кутия с капак от кехлибарен мозаечен дизайн, но най-уникалната ѝ особеност – освен инкрустацията – бил фактът, че самият Буш е рисувал портретите.

Leaving her head uncovered, First Lady Michelle Obama leads by example in Saudi Arabia: http://t.co/EMqPKO2q62 pic.twitter.com/hEPmQ7D3qv — ABC News (@ABC) January 28, 2015

Копринени килими за 28 800 долара

По време на мандата си президентът Джо Байдън получи някои от най-скъпите подаръци, поднасяни някога на американски президенти. Един от тях бил комплект копринени килими на стойност 28 800 долара, поднесен на него и първата дама Джил Байдън от тогавашния президент на Афганистан Мохамад Ашраф Гани. Килимът, получен от Байдън, бил оценен на 9 600 долара, а този на Джил – подарен от съпругата на афганистанския лидер Рула Гани – струвал впечатляващите 19 200 долара.

It all seems like yesterday.

Two months ago, Joe Biden still called Afghan President Ashraf Ghani "an old friend". pic.twitter.com/ZwmyA8YrmA — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) August 15, 2021

Комплект за 12 000 долара

През 2021 г. руският президент Владимир Путин подари на Джо Байдън комплект от ателие „Холуй“, включващ бюро и писалка, оценени на 12 000 долара според Държавния департамент. Подаръкът бил връчен по време на срещата на върха между Русия и САЩ в Женева. Впоследствие скъпият подарък бил предаден на Националния архив, след като Байдън го приел с аргумента, че отказът би поставил в неудобно положение и двете страни.

When US President Joe Biden met Russia President Vladimir Putin https://t.co/hOie4l8akb pic.twitter.com/W4VfchaRnE — BBC News (World) (@BBCWorld) June 17, 2021

