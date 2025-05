Тръмп: Готов съм да приема луксозен Boeing като подарък от Катар

П резидентът Доналд Тръмп е готов да приеме луксозен самолет „Боинг 747-8“ като подарък от Катар по време на пътуването си в Близкия изток през тази седмица, а американски служители твърдят, че той може да бъде преустроен в президентски самолет, предаде АП.

Правителството на Катар заяви, че не е взето окончателно решение. Въпреки това Тръмп защити идеята - което би било равносилно на това президентът да приеме изумително ценен подарък от чуждо правителство, отбелязва агенцията.

„Фактът, че Министерството на отбраната получава БЕЗПЛАТЕН ПОДАРЪК , а именно самолет 747, който да замени временно 40-годишния “Еър Форс 1“, в рамките на една много публична и прозрачна сделка, толкова притеснява корумпираните демократи, че те настояват да платим скъпо и прескъпо за самолета“, написа Тръмп в социалната си мрежа.

