Мъск предупреди - "Животът на Земята ще бъде унищожен от Слънцето"

И лон Мъск, главен изпълнителен директор на SpaceX, отново изложи причините, поради които толкова силно желае човечеството да стигне до Марс, пише Iflscience.

Мъск вече е говорил за Марс като резервна планета за човечеството в случай на екзистенциална заплаха, като например Трета световна война.

„Важно е да имаме самоподдържаща се база на Марс, защото е достатъчно далеч от Земята, че в случай на война има по-голям шанс да оцелее, отколкото база на Луната“, казва Мъск през 2018 г., като добавя: „Ако има трета световна война, искаме да сме сигурни, че има достатъчно „семе“ на човешката цивилизация някъде другаде, за да я възстановим и да съкратим продължителността на тъмните векове.“

В ново интервю той посочва и друга причина, поради която вярва, че човечеството трябва да се отправи към Червената планета. Както много хора отбелязват, това не е точно спешна необходимост.

