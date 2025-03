Тръмп към премиера на Ирландия: Страната ви се възползва от САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна ирландския премиер Михол Мартин в сряда за ежегодното празнуване на Деня на Свети Патрик в Белия дом, където добави Ирландия към списъка с държави, за които казва, че се възползват от Съединените щати, предаде Асошиейтед прес. Мартин контрира, като отбеляза приноса на Ирландия към американската икономика.

Това беше първият разговор на Тръмп с чуждестранен лидер в Овалния кабинет след злополучната среща с Володимир Зеленски, която завърши с покана към украинския президент да напусне Белия дом, отбелязва АП.

Премиерът на Ирландия Михол Мартин, който само деликатно се противопостави на някои от коментарите на Тръмп, се върна в Белия дом вечерта и му подари купа с детелини по повод Деня на Свети Патрик. Двамата присъстваха и на ежегодния обяд в Капитолия.

US President Donald Trump has said that Ireland has a housing crisis because “they're doing so well, they can't produce houses fast enough” | Follow live: https://t.co/b4GHzWPA9b pic.twitter.com/W6DGOZXcOz — RTÉ News (@rtenews) March 12, 2025

В закачките на Тръмп по време на срещата в Овалния кабинет бяха засегнати и тематичните чорапи с детелини на вицепрезидента Джей Ди Ванс и неотдавнашното преместване на американската актриса Роузи О'Донъл в Ирландия заради избора на Тръмп за президент и неговите политики.

Президентът републиканец влиза в сблъсък както със съюзниците, така и с противниците на САЩ по отношение на търговията, като налага двуцифрени мита върху вноса от страни от Канада до Китай, отбелязва АП. По време на срещата с премиера на Ирландия Тръмп повтори твърдението си, че Европейският съюз е създаден, само за да създава неприятности на САЩ.

"It's a great honor to have @MichealMartinTD. Ireland, it's a very special place and he's a very special guy... We have tremendous business relationships with Ireland, and that will only get stronger." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/HlEMlzAXs7 — The White House (@WhiteHouse) March 12, 2025

Запитан дали Ирландия, която е член на ЕС, също се възползва, Тръмп отговори: „Разбира се, че се възползва. Много уважавам Ирландия и това, което направиха, и те трябваше да направят точно това, което направиха, но Съединените щати не трябваше да позволяват това да се случи“.

Тръмп имаше предвид концентрацията на американски фармацевтични компании в Ирландия, дължаща се на данъчната политика на страната, пояснява АП.

On behalf of the Irish people, thank you ⁦@POTUS⁩ Trump for hosting me in the White House today.



Thank you for your leadership and for the United State’s friendship to Ireland. pic.twitter.com/X4eysUY0mQ — Micheál Martin (@MichealMartinTD) March 12, 2025

„Имахме глупави лидери. Имахме лидери, които нямаха представа или да кажем, че не са били бизнесмени, но нямаха представа какво се случва и изведнъж Ирландия получи нашите фармацевтични компании“, каза Тръмп.

Мартин контрира, че търговските отношения са „двупосочна улица“, като добави, че двете най-големи авиокомпании в Ирландия купуват повече самолети от „Боинг“ от всеки друг извън Америка.

Повече от 700 ирландски компании също са базирани в Америка, като създават хиляди работни места, каза премиерът. „Това е малко известен факт, който не фигурира в статистиката“, добави той.

