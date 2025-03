Посещението на Путин в Курска област - какво се случи?

О перацията на въоръжените сили на Русия в руската Курска област по изтласкването на украинските войски, които миналата година осъществиха трансгранично настъпление там, е в заключителната си фаза, обяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

По думите му командването на войсковата група "Север" е доложило на президента на Русия Владимир Путин за навлизането във финалния стадий на операцията по "освобождението на Курска област", отбеляза ТАСС.

"По време на своето посещение в един от командните пунктове в Курска област Путин изслуша докладите на командващия групата "Север" и на заместника му, които доложиха на върховния главнокомандващ за хода, както и за навлизането в завършващата ѝ фаза, на операцията по освобождението на Курска област от вклинилите се там бойци", каза за ТАСС Песков.

Припомняме, че руският президент Владимир Путин посети Курска област за първи път от изненадващото нахлуване на украински войски в руския граничен регион през август миналата година, предаде ТАСС, като се позова на неговия прессекретар Дмитрий Песков.

Визитата бе осъществена на фона на руските военни успехи в Курска област в последно време.

Путин проведе съвещание в един от командните пунктове на Курската групировка войски на Русия и изслуша доклад на началника на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов.

Той докладва на президента, че са освободени повече от 1100 квадратни километра територия в Курска област - над 86% от площта в западния руски регион, която е била превзета от противника.

Украинските въоръжени сили са загубили в Курска област повече от 67 хиляди военнослужещи, при това своите най-добре подготвени и мотивирани войници, заяви още Герасимов.

Тези данни не са проверени по независим път.

📹 #Putin visited the #Kursk region, which had suffered from an attack by Ukrainian forces. pic.twitter.com/zm0bjDQteB

He was dressed in camouflage. Putin also received a report from Chief of the General Staff Valery #Gerasimov:

▪️Russian troops have liberated over 1,100 square… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 13, 2025

Президентът Владимир Путин е заявил, че руските въоръжени сили трябва окончателно да разгромят въоръжените сили на Украйна в Курска област възможно най-скоро и да обезпечат зона за сигурност в региона, съобщава още ТАСС.

Путин е предал думи на благодарност на всички военнослужещи, участвали в Курската операция, и е окачествил като „терористични“ действията на украинските въоръжени сили и чуждестранните наемници.

Курска област трябва да бъде напълно освободена и да се възстанови положението по линията на държавната граница, е заявил президентът, съобщава ТАСС и допълва с думите му, че "в бъдеще трябва да се помисли и за създаване на зона за сигурност по протежение на държавната граница".

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва още, че украинската групировка в Курска област е изолирана и „тече системното й унищожаване“.

Само за последните 5 дни са освободени 24 населени места и 259 кв. км от територията на Курска област, каза Герасимов.

В хода на отблъскването на атаката в Курска област руските войски „пресякоха държавната граница в някои направления и навлязоха в Сумска област, където продължават да унищожават резервите на противника и да разширяват зоната за сигурност, заяви още Герасимов, цитиран от ТАСС.

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски от своя страна информира, че украинската армия ще продължи да се сражава в Курска област, "докато това е уместно и необходимо", предаде Ройтерс, като се позова на публикация на Сирски във Фейсбук.

Vladimir Putin made an unannounced visit to the front line in #Kursk Oblast on Wednesday evening, reaffirming #Russia’s commitment to a complete victory in the border region where #Ukrainian forces advanced last summer.#CHANNEL8 https://t.co/sQhZ41wEj9 — Channel 8 English (@Channel8English) March 13, 2025

В канала си в Телеграм Сирски посочи, че в руската Курска област, особено в предградията на Суджа и околностите, се водят интензивни бойни действия, предаде Укринформ.

Украинските части се прехвърлят "на по-благоприятни позиции, ако е необходимо", посочи Сирски. Той подчерта, че животът на войниците е приоритет.

По думите му, цитирани от Укринформ, в Курска област врагът разполага въздушнодесантни части и сили за специални операции в опит да пробие украинската отбрана, да изтласка украинските войски от региона и да разшири военните действия в Сумска и Харковска област.

Сирски посочва, че руските самолети са извършили безпрецедентен брой удари по руска територия, а Суджа е почти напълно унищожена от руските въздушни удари.

По данни, цитирани от Укринформ, от украинското нахлуване в Курска област на 6 август Русия е загубила близо 55 хиляди военнослужещи. Над 22 хиляди от тях са били убити, посочва агенцията.

Тези данни не са проверени по независим път.

Putin: 'Our goal is to have ultimate defeat of the enemy that is entrenched here in our Kursk region' pic.twitter.com/mFDYdTahwu — RT_India (@RT_India_news) March 13, 2025

* Видеото е архивно!

