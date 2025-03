Истинският Тръмп: 10 големи разкрития от новата книга за президента на САЩ

Ж урналистът Майкъл Улф хвърля светлина върху живота на Доналд Тръмп в новата си книга „Всичко или нищо: Как Тръмп си върна Америка“. В нея той разкрива детайли за отношението на Тръмп към Илон Мъск, съпругата му Мелания и личните му притеснения относно теглото си.

Crown will publish Michael Wolff’s next book on Donald Trump, ‘All or Nothing: How Trump Recaptured America,’ on February 25. https://t.co/30a66nLqTn