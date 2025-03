13 март: Убит е цар Освободител – Александър II

Н а 13 март 1781 г. е открита планетата Уран – седмата планета от Слънчевата система. Тя има третия по размер планетарен радиус и четвърта по големина планетарна маса в Слънчевата система. Уран е единствената планета, чието име произлиза пряко от древногръцката митология — от латинизираната версия на гръцкия бог на небето Уран

Въпреки че е видима с невъоръжено око, подобно на петте класически планети, Уран не е наблюдавана от древните астрономи заради мъжделивостта около планетата. Сър Уилям Хершел оповестява откритието на планетата на 13 март 1781 година, с което разширява границите на познатата Слънчева система за пръв път в съвременната история. Това е първата планета, открита с помощта на телескоп.

Император Александър II

На тази дата през 1881 г. е убит Александър II – император на Русия, цар на Полша и велик княз на Финландия (1855 – 1881) от династията Холщайн-Готорп-Романов. Известен е с либералните реформи, които извършва в руското общество. Най-значима сред тях е отмяната на крепостничеството през 1861 г., която му донася прозвището Цар Освободител. В България това прозвище се свързва най-вече с победата му в Руско-турската война през 1877 – 1878 г., вследствие на която част от българските етнически територии са освободени от петвековното владичество на Османската империя и стават автономно княжество.

