Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че е напът да постигне постоянно споразумение за Гренландия, предаде ДПА.

Той посочи в интервю за телевизия CNBC, че вече са изготвени основните линии на споразумението, но отказа да оповести повече подробности.

Американският лидер каза в отговор на въпроса дали островът ще стане собственост на САЩ, че това донякъде е сложно, но добави: "това за Гренландия ще вечно". По думите му споразумението засяга въпроси от сферата на сигурността.

Тръмп направи тези коментари, след като многократно повтори тезата си, че САЩ трябва да придобият Гренландия, за да защитят националната си сигурност от заплахи, които по думите му създават Китай и Русия.

Гренландия, автономна територия на членуващото в НАТО Кралство Дания, заяви, че не желае да става част от САЩ. Освен това съюзниците на Вашингтон от Алианса твърдят, че "САЩ не се нуждаят от контрол върху острова, за да защитят Арктика".

Тръмп се опита да принуди Дания да продаде острова и заплаши да наложи мита на страните, подкрепящи Копенхаген.

След срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте обаче Тръмп заяви, че е създадена рамка за бъдещо споразумение за Гренландия и целия арктически регион и с оглед на това няма да налага мита от другия месец.

Пред CNN представител на НАТО каза, че едно от предложенията, което е било обсъждано между страните членки на Алианса, е Дания да позволи на Вашингтон да изгради още военни бази на острова. По думите му те ще бъдат построени на земя, която след това ще се смята за суверенна американска територия. Не е ясно обаче дали подобна идея ще бъде част от обявеното от Тръмп споразумение.

Представителка на Гренландия в датския парламент написа във Facebook, че организацията няма право да преговаря от името на гренландците и без тяхно участие. Ая Кемниц подчерта и че Алиансът няма как да се произнася и по въпроса за минералните богатства на острова, предаде БНР.

В същото време пред телевизия Fox News генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на последните му разговори с президента не е ставало дума на суверенитета на Дания над Гренландия: "Той е много концентриран върху това какво можем да направим, за да гарантираме защитата на този голям регион на Арктика, където в момента се случват промени и където китайците и руснаците са все по-активни. Това беше наистина фокусът на нашите дискусии."

От Европейския съюз пък дойде изявление, че въпреки последното развитие на ситуацията около Гренландия и отказа на Тръмп за налагане на мита на някои държави, плановете за спешна среща днес на европейските лидери остават непроменени.

Междувременно говорителят на Белия дом Керълайн Левит, заяви, че подробностите по споразумението за Гренландия ще бъдат обявени, след като бъдат финализирани.