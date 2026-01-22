Свят

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Той посочи, че вече са изготвени основните линии на договора

22 януари 2026, 07:53
Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Иран: Зомби режим с умираща идеология и умираща икономика

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че е напът да постигне постоянно споразумение за Гренландия, предаде ДПА.

Той посочи в интервю за телевизия CNBC, че вече са изготвени основните линии на споразумението, но отказа да оповести повече подробности.

Американският лидер каза в отговор на въпроса дали островът ще стане собственост на САЩ, че това донякъде е сложно, но добави: "това за Гренландия ще вечно". По думите му споразумението засяга въпроси от сферата на сигурността.

Тръмп направи тези коментари, след като многократно повтори тезата си, че САЩ трябва да придобият Гренландия, за да защитят националната си сигурност от заплахи, които по думите му създават Китай и Русия.

Гренландия, автономна територия на членуващото в НАТО Кралство Дания, заяви, че не желае да става част от САЩ. Освен това съюзниците на Вашингтон от Алианса твърдят, че "САЩ не се нуждаят от контрол върху острова, за да защитят Арктика".

Тръмп обяви докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия

Тръмп се опита да принуди Дания да продаде острова и заплаши да наложи мита на страните, подкрепящи Копенхаген. 

След срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте обаче Тръмп заяви, че е създадена рамка за бъдещо споразумение за Гренландия и целия арктически регион и с оглед на това няма да налага мита от другия месец.

Пред CNN представител на НАТО каза, че едно от предложенията, което е било обсъждано между страните членки на Алианса, е Дания да позволи на Вашингтон да изгради още военни бази на острова. По думите му те ще бъдат построени на земя, която след това ще се смята за суверенна американска територия. Не е ясно обаче дали подобна идея ще бъде част от обявеното от Тръмп споразумение.  

Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Представителка на Гренландия в датския парламент написа във Facebook, че организацията няма право да преговаря от името на гренландците и без тяхно участие. Ая Кемниц подчерта и че Алиансът няма как да се произнася и по въпроса за минералните богатства на острова, предаде БНР.

В същото време пред телевизия Fox News генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на  последните му разговори с президента не е ставало дума на суверенитета на Дания над Гренландия: "Той е много концентриран върху това какво можем да направим, за да гарантираме защитата на този голям регион на Арктика, където в момента се случват промени и където китайците и руснаците са все по-активни. Това беше наистина фокусът на нашите дискусии."

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

От Европейския съюз пък дойде изявление, че въпреки последното развитие на ситуацията около Гренландия и отказа на Тръмп за налагане на мита на някои държави, плановете за спешна среща днес на европейските лидери остават непроменени.

Междувременно говорителят на Белия дом Керълайн Левит, заяви, че подробностите по споразумението за Гренландия ще бъдат обявени, след като бъдат финализирани.

Източник: БТА/Николай Велев, БНР    
тръмп давос гренландия споразумение преговори
Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

105 машини са почиствали снега в София през нощта

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 20 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 21 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Любопитно Преди 1 час

Проучването също така разкри ясни разлики в това кой страда най-много от тежки заболявания на венците

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Любопитно Преди 1 час

Киселото мляко е ферментирала храна, която често съдържа пробиотици, полезни за храносмилането

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

Любопитно Преди 1 час

Те са синове на най-известните мъже във Великобритания, отгледани в разкош и привилегии

<p>Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака</p>

Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака, пренаписваща еволюцията

Свят Преди 1 час

Високотехнологичните сканирания разкриха детайли, дълго скрити в камъка, включително запазени тазови кости и интересна структура на черепа

Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

Някога известен с варени вечери и безвкусни гарнитури, зеленчукът се преосмисля като универсален и достъпен кухненски продукт

Иран обяви, че бил убил по-малко от 1000 протестиращи

Свят Преди 9 часа

Данните противоречат на потвърдените от неправителствени организации

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Свят Преди 9 часа

Путин обаче заяви, че проучва предложението

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Свят Преди 9 часа

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

България Преди 11 часа

От прокуратурата отправиха искане занапред Габриела Славова да предоставя доказателства, когато излиза

Израел уби трима журналисти в Ивицата Газа

Свят Преди 11 часа

Според очевидец журналистите са използвали дрон, за да заснемат разпределението на хуманитарна помощ

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

България Преди 12 часа

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

България Преди 12 часа

Протестират още във Варна и Бургас

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България Преди 12 часа

На Бабинден данните на Евростат отреждат на страната ни водеща позиция

Президентството обясни за поканата от Тръмп

България Преди 13 часа

Радев изразил очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

България Преди 14 часа

Пеевски: За България е много важно да бъде част от тази инициатива

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

България Преди 14 часа

Дружеството не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки

