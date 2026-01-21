Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да налага мита на страните, които не са съгласни с плановете му за контрол върху Гренландия. Това се случи след среща между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на която е било оформена рамката на „бъдещо споразумение във връзка с Гренландия“.

„Въз основа на една много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение във връзка с Гренландия и, в действителност, с целия Арктически регион. Това решение, ако бъде финализирано, ще бъде изключително благоприятно за Съединените американски щати и за всички държави – членки на НАТО. Въз основа на това разбирателство няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари. В момента се водят допълнителни разговори относно инициативата „Златният купол“, доколкото тя се отнася до Гренландия“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Американският президент заяви, че „допълнителна информация ще бъде предоставяна с напредването на дискусиите. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, както и други лица при необходимост, ще отговарят за преговорите - те ще ми докладват пряко“.

На 16 януари републиканецът заяви, че може да наложи търговски мита на страните, които не подкрепят плановете му да придобие Гренландия, част от територията на Дания, съюзник в НАТО.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната сигурност. Може да го направя“, каза Тръмп по време на кръгла маса по въпросите на здравеопазването в Белия дом.

По-рано на 21 януари по време на изказването си пред Световния икономически форум в Давос, Тръмп отново коментира темата за Гренландия.

Президентът на САЩ заяви, че островът представлява „основен национален интерес за сигурността“ на САЩ и настоя за „незабавни преговори“ за придобиването му.

„Това е гигантска маса земя, гигантско парче лед, и само Съединените щати могат да го защитят“, заяви той.

„Имам огромно уважение както към народа на Гренландия, така и към народа на Дания. Но всеки съюзник в НАТО има задължението да може да защитава собствената си територия. Факт е, че няма държава или група от държави, които да са в състояние да гарантират сигурността на Гренландия, освен Съединените щати“, подчерта Тръмп.

Той аргументира позицията си с исторически пример, като припомни, че Германия е нахлула в Дания по време на Втората световна война, след което САЩ са защитили Гренландия и по-късно са я върнали. По думите му това е било „глупав ход“, а Дания е „неблагодарна“. Репликата му, че без американската намеса „всички щяхте да говорите немски и малко японски“, предизвика неодобрителни реакции сред част от аудиторията.

Въпреки твърдия тон, Тръмп отрече да планира използване на военна сила срещу Дания.

„Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила“, заяви той, добавяйки, че САЩ разполагат с „неудържима мощ“, но няма да я прилагат.