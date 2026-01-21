Свят

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Тръмп: Oформихме рамката на бъдещо споразумение във връзка с Гренландия

21 януари 2026, 21:52
Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да налага мита на страните, които не са съгласни с плановете му за контрол върху Гренландия. Това се случи след среща между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на която е било оформена рамката на „бъдещо споразумение във връзка с Гренландия“.

„Въз основа на една много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение във връзка с Гренландия и, в действителност, с целия Арктически регион. Това решение, ако бъде финализирано, ще бъде изключително благоприятно за Съединените американски щати и за всички държави – членки на НАТО. Въз основа на това разбирателство няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари. В момента се водят допълнителни разговори относно инициативата „Златният купол“, доколкото тя се отнася до Гренландия“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Тръмп заплаши страните, отхвърлящи плана му за Гренландия

Американският президент заяви, че „допълнителна информация ще бъде предоставяна с напредването на дискусиите. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, както и други лица при необходимост, ще отговарят за преговорите - те ще ми докладват пряко“.

На 16 януари републиканецът заяви, че може да наложи търговски мита на страните, които не подкрепят плановете му да придобие Гренландия, част от територията на Дания, съюзник в НАТО.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната сигурност. Може да го направя“, каза Тръмп по време на кръгла маса по въпросите на здравеопазването в Белия дом.

По-рано на 21 януари по време на изказването си пред Световния икономически форум в Давос, Тръмп отново коментира темата за Гренландия.

Президентът на САЩ заяви, че островът представлява „основен национален интерес за сигурността“ на САЩ и настоя за „незабавни преговори“ за придобиването му.

Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

„Това е гигантска маса земя, гигантско парче лед, и само Съединените щати могат да го защитят“, заяви той.

„Имам огромно уважение както към народа на Гренландия, така и към народа на Дания. Но всеки съюзник в НАТО има задължението да може да защитава собствената си територия. Факт е, че няма държава или група от държави, които да са в състояние да гарантират сигурността на Гренландия, освен Съединените щати“, подчерта Тръмп.

Той аргументира позицията си с исторически пример, като припомни, че Германия е нахлула в Дания по време на Втората световна война, след което САЩ са защитили Гренландия и по-късно са я върнали. По думите му това е било „глупав ход“, а Дания е „неблагодарна“. Репликата му, че без американската намеса „всички щяхте да говорите немски и малко японски“, предизвика неодобрителни реакции сред част от аудиторията.

Въпреки твърдия тон, Тръмп отрече да планира използване на военна сила срещу Дания.

„Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила“, заяви той, добавяйки, че САЩ разполагат с „неудържима мощ“, но няма да я прилагат.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Гренландия НАТО
Последвайте ни
Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Норвегия отказа на Тръмп

Норвегия отказа на Тръмп

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 11 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 11 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 15 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Свят Преди 18 минути

Путин обаче заяви, че проучва предложението

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Свят Преди 21 минути

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

България Преди 3 часа

Протестират още във Варна и Бургас

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България Преди 3 часа

На Бабинден данните на Евростат отреждат на страната ни водеща позиция

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

България Преди 4 часа

Пеевски: За България е много важно да бъде част от тази инициатива

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

България Преди 4 часа

Дружеството не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки

ЕК: Искът на ЕП срещу сделката с Меркосур е неоснователен

ЕК: Искът на ЕП срещу сделката с Меркосур е неоснователен

Свят Преди 5 часа

Разглеждането на съдебния иск ще отложи предварителното прилагане на споразумението

а

Почина Рифаат ал-Асад, "касапинът от Хама“ на 88 години

Свят Преди 6 часа

Братът на покойния сирийски президент Хафез ал-Асад е починал в Обединените арабски емирства

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

България Преди 6 часа

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

България Преди 7 часа

Задържаният е председател на състав на ТЕЛК

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Свят Преди 7 часа

По случая са идентифицирани общо девет заподозрени

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Свят Преди 7 часа

Париж вече е изпратил малък военен контингент на арктическия остров

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

България Преди 7 часа

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад

.

Исторически пробив в Черно море: Държавата влиза в битката за собствен газ в блок „Хан Аспарух“

България Преди 7 часа

Българският енергиен холдинг (БЕХ) става официален партньор в проучванията, гарантирайки енергийна независимост и милиардни приходи за хазната

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Свят Преди 7 часа

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Свят Преди 8 часа

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Тейлър Суифт пише история: най-младата жена в Залата на славата на авторите на песни

Edna.bg

Стил и свобода – стъклен парапет краси стъпалата в дома

Edna.bg

НА ЖИВО: Олимпик Марсилия - Ливърпул 0:1, Собослай откри

Gong.bg

Карабах шокира Айнтрахт Франкфурт и го изхвърли от ШЛ

Gong.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg

Валежи и постепенно затопляне след ледени дни

Nova.bg