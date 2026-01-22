Свят

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Според руския президент САЩ и Дания ще намерят общо решение

22 януари 2026, 07:26
Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно
Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция

Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция
Иран: Зомби режим с умираща идеология и умираща икономика

Иран: Зомби режим с умираща идеология и умираща икономика
Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия
„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“
Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос
Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие
ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Президентът на Русия Владимир Путин заяви категорично, че ситуацията около Гренландия не засяга страната му, предаде ТАСС.

"Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга", каза Путин по време на оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. (*Във видеото: Тръмп обяви, че няма да налага мита заради Гренландия)

Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Според руския президент САЩ и Дания ще намерят общо решение.

"Мисля, че те ще се разберат помежду си", посочи той.  

"Между другото Дания винаги се е отнасяла към Гренландия като към колония, доста строго, ако не и жестоко. Но това вече е съвсем друг въпрос, едва ли сега някой се интересува от това", отбеляза Путин.

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

По думите му САЩ "могат да си позволят" да "закупят" Гренландия, ако тя се продаваше на цени, сравними с тези, на които Русия е продала Аляска на американците през 19-и век. Руският президент каза, че по негови изчисления сумата за закупуването на Гренландия може да възлезе на между 200 млн. и 1 млрд. долара.

"Площта на Гренландия е малко по-голяма (от площта на Аляска), според мен се равнява на 2,166 млн. квадратни километра... Тоест разликата е приблизително 450-449 хиляди квадратни километра. Е, ако сравним това със стойността на придобиването на Аляска от САЩ, то цената за Гренландия би била някъде около 200-250 милиона долара", каза руският лидер.

Лавров за Гренландия: „Не е естествена част от Дания, нали?“

"Ако вземем предвид тогавашните цени на златото, това число би било по-голямо, вероятно около милиард. Но мисля, че САЩ ще могат да си позволят и тази сума", добави държавният глава. 

Путин: САЩ са сериозни за Гренландия, пращаме войски в Арктика

Путин коментира и мирния процес в ивицата Газа.

"Най-важното е целият процес да се отрази благоприятно върху дългосрочното уреждане на палестинско-израелския конфликт на базата на съответните решения на ООН. Необходимо е да бъдат взети предвид неотменимите нужди и желания на палестинците", подчерта президентът.

Източник: БТА/Николай Велев    
Путин Гренландия Дания САЩ Тръмп
Последвайте ни
Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

105 машини са почиствали снега в София през нощта

105 машини са почиствали снега в София през нощта

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 20 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 21 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Любопитно Преди 1 час

Проучването също така разкри ясни разлики в това кой страда най-много от тежки заболявания на венците

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Любопитно Преди 1 час

Киселото мляко е ферментирала храна, която често съдържа пробиотици, полезни за храносмилането

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

Любопитно Преди 1 час

Те са синове на най-известните мъже във Великобритания, отгледани в разкош и привилегии

<p>Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака</p>

Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака, пренаписваща еволюцията

Свят Преди 1 час

Високотехнологичните сканирания разкриха детайли, дълго скрити в камъка, включително запазени тазови кости и интересна структура на черепа

Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.

Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

Някога известен с варени вечери и безвкусни гарнитури, зеленчукът се преосмисля като универсален и достъпен кухненски продукт

Иран обяви, че бил убил по-малко от 1000 протестиращи

Иран обяви, че бил убил по-малко от 1000 протестиращи

Свят Преди 9 часа

Данните противоречат на потвърдените от неправителствени организации

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Свят Преди 9 часа

Путин обаче заяви, че проучва предложението

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Свят Преди 9 часа

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

България Преди 11 часа

От прокуратурата отправиха искане занапред Габриела Славова да предоставя доказателства, когато излиза

Израел уби трима журналисти в Ивицата Газа

Израел уби трима журналисти в Ивицата Газа

Свят Преди 11 часа

Според очевидец журналистите са използвали дрон, за да заснемат разпределението на хуманитарна помощ

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

България Преди 12 часа

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

България Преди 12 часа

Протестират още във Варна и Бургас

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България Преди 12 часа

На Бабинден данните на Евростат отреждат на страната ни водеща позиция

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Президентството обясни за поканата от Тръмп

България Преди 13 часа

Радев изразил очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

България Преди 14 часа

Пеевски: За България е много важно да бъде част от тази инициатива

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

България Преди 14 часа

Дружеството не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Честит имен ден! Кои са имениците на 22 януари

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 януари, четвъртък

Edna.bg

Героят за Барса в Прага: Беше много трудно, болят ме и краката, и ръцете

Gong.bg

Барселона даде свидна жертва при победата над Славия Прага

Gong.bg

Общински съветник публикува снимки на спящи полицаи на дежурство в метрото

Nova.bg

Историята на икономическия форум в Давос: Място за тайна дипломация и бизнес сделки, договорени „на кафе“

Nova.bg