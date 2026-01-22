Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Президентът на Русия Владимир Путин заяви категорично, че ситуацията около Гренландия не засяга страната му, предаде ТАСС.

"Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга", каза Путин по време на оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. (*Във видеото: Тръмп обяви, че няма да налага мита заради Гренландия)

Според руския президент САЩ и Дания ще намерят общо решение.

"Мисля, че те ще се разберат помежду си", посочи той.

"Между другото Дания винаги се е отнасяла към Гренландия като към колония, доста строго, ако не и жестоко. Но това вече е съвсем друг въпрос, едва ли сега някой се интересува от това", отбеляза Путин.

По думите му САЩ "могат да си позволят" да "закупят" Гренландия, ако тя се продаваше на цени, сравними с тези, на които Русия е продала Аляска на американците през 19-и век. Руският президент каза, че по негови изчисления сумата за закупуването на Гренландия може да възлезе на между 200 млн. и 1 млрд. долара.

"Площта на Гренландия е малко по-голяма (от площта на Аляска), според мен се равнява на 2,166 млн. квадратни километра... Тоест разликата е приблизително 450-449 хиляди квадратни километра. Е, ако сравним това със стойността на придобиването на Аляска от САЩ, то цената за Гренландия би била някъде около 200-250 милиона долара", каза руският лидер.

"Ако вземем предвид тогавашните цени на златото, това число би било по-голямо, вероятно около милиард. Но мисля, че САЩ ще могат да си позволят и тази сума", добави държавният глава.

Путин коментира и мирния процес в ивицата Газа.

"Най-важното е целият процес да се отрази благоприятно върху дългосрочното уреждане на палестинско-израелския конфликт на базата на съответните решения на ООН. Необходимо е да бъдат взети предвид неотменимите нужди и желания на палестинците", подчерта президентът.