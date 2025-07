Тръмп: Ще направя важно изявление за Русия

А мериканският президент Доналд Тръмп снощи заяви пред "Ен Би Си нюз", цитиран от Ройтерс, че в понеделник ще направи "важно изявление" относно Русия, без да даде подробности какво ще бъде то.

(Във видеото: Тръмп: Русия и Украйна ще започнат незабавно преговори за прекратяване на огъня)

През последните дни Тръмп изрази разочарование от руския си колега Владимир Путин във връзка с войната в Украйна, отбелязва агенцията.

Москва не знае дали Тръмп е заплашил да я бомбардира

"Мисля, че ще дам важно изявление в понеделник за Русия", каза американският президент пред "Ен Би Си нюз".

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е обсъдил подобряването на противовъздушната отбрана на страната с двамата американски сенатори, които предложиха закон, налагащ по-строги санкции срещу Москва.

