Тръмп се разгневи на Норвегия, че отново не получи Нобеловата награда за мир

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново разкритикува решението да не получи Нобеловата награда за мир. Той определи избора на Нобеловия комитет като „позорен и унизителен“ и заяви, че той хвърля петно върху Норвегия, където е базиран комитетът, предаде "Ройтерс".

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Тръмп отправи критиките часове след като тазгодишната награда беше присъдена на Нави Пилай, бивша съдийка от Международния наказателен съд, ръководила изготвянето на доклад на ООН, според който Израел е извършил геноцид в Газа.

По време на предизборен митинг в Сиракуза американският президент нарече Пилай „непозната личност“.

„Никога не бях чувал за този човек. Никой не беше чувал“, заяви Тръмп.

През всяка година от президентския си мандат той е изразявал разочарование, че не е получил отличието.

„Това е незаличимо петно върху Норвегия и върху хората, взели такова позорно и унизително решение“, каза американският президент.

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Тръмп изброи редица конфликти, в чието разрешаване твърди, че е имал роля. Сред тях той посочи напрежението между Северна и Южна Корея, Япония и Северна Корея, както и между Китай и Тайван.

„Нобеловата награда за мир е завинаги дискредитирана от шепа радикални идеолози, които са противници на демокрацията и всъщност са врагове на цивилизацията. И ние няма да забравим, Норвегия“, заяви Доналд Тръмп.