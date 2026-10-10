Свят

Тръмп се разгневи на Норвегия, че отново не получи Нобеловата награда за мир

Американският президент нарече решението "позорно и унизително", след като отличието беше присъдено на Нави Пилай, ръководила доклад на ООН за действията на Израел в Газа

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 14:12
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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново разкритикува решението да не получи Нобеловата награда за мир. Той определи избора на Нобеловия комитет като „позорен и унизителен“ и заяви, че той хвърля петно върху Норвегия, където е базиран комитетът, предаде "Ройтерс".

Тръмп преди Нобеловата награда за мир: Крайно време е да я получа

Тръмп отправи критиките часове след като тазгодишната награда беше присъдена на Нави Пилай, бивша съдийка от Международния наказателен съд, ръководила изготвянето на доклад на ООН, според който Израел е извършил геноцид в Газа.

По време на предизборен митинг в Сиракуза американският президент нарече Пилай „непозната личност“.

„Никога не бях чувал за този човек. Никой не беше чувал“, заяви Тръмп.

През всяка година от президентския си мандат той е изразявал разочарование, че не е получил отличието.

„Това е незаличимо петно върху Норвегия и върху хората, взели такова позорно и унизително решение“, каза американският президент.

Първи думи от САЩ, след като Нобела за мир не отиде при Тръмп

Тръмп изброи редица конфликти, в чието разрешаване твърди, че е имал роля. Сред тях той посочи напрежението между Северна и Южна Корея, Япония и Северна Корея, както и между Китай и Тайван.

„Нобеловата награда за мир е завинаги дискредитирана от шепа радикални идеолози, които са противници на демокрацията и всъщност са врагове на цивилизацията. И ние няма да забравим, Норвегия“, заяви Доналд Тръмп.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Атанаси Петров    
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