Тръмп преди Нобеловата награда за мир: Спрях осем конфликта, крайно време е да я получа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него е време да получи Нобеловата награда за мир, но призна, че не очаква Норвежкият Нобелов комитет да му я присъди. Името на тазгодишния носител на отличието трябва да бъде обявено в петък, предаде "Ройтерс".
Как се избира нобелов лауреат за мир
„Не знам какво ще бъде решението им“, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. По думите му Нобеловият комитет е „известен с това, че не присъжда тази награда на хора като мен“.
Тръмп многократно е заявявал, че заслужава престижното отличие, откакто се върна в Белия дом през миналата година.
„Крайно време е“, каза американският президент.
Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен
- „Непряко“ получил наградата
Тръмп заяви, че миналата година е получил признание от тогавашната носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо.
Венецуелската опозиционна лидерка, която получи отличието през 2025 г., е заявявала публично, че според нея никой не го е заслужавал повече от Тръмп.
Американският президент определи това като своеобразно „непряко“ получаване на наградата.
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- Тръмп: Спрях осем конфликта
Като аргумент за номинацията си Тръмп посочи, че от встъпването си в длъжност през януари 2025 г. е помогнал за уреждането на осем конфликта.
Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан публично са заявявали, че са го номинирали за Нобеловата награда за мир. Самите номинации обаче не могат да бъдат потвърдени от Норвежкия Нобелов комитет, тъй като имената на номинираните и номиниращите се пазят в тайна в продължение на 50 години.
В същото време ролята на Тръмп в някои от конфликтите, които той представя като разрешени, е оспорвана. В част от тези региони боевете са се възобновили, включително в Демократична република Конго и по границата между Камбоджа и Тайланд.
"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!"
- Войната в Украйна продължава
Сред основните аргументи срещу твърдението на Тръмп за постигнатите от него мирни успехи е продължаващата война на Русия в Украйна.
По време на предизборната си кампания Тръмп обещаваше, че ще сложи край на конфликта много бързо след завръщането си в Белия дом. До момента обаче не е постигнато окончателно мирно споразумение.
Паралелно с това конфликтът между САЩ и Иран продължава да оказва влияние върху международната сигурност и енергийните пазари. Американско-израелските удари по Иран доведоха до продължителна ескалация, която разтърси международните енергийни доставки и повиши цените на горивата, отбелязва "Ройтерс".
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
- Кои са фаворитите
Сред имената, споменавани като потенциални носители на Нобеловата награда за мир тази година, са папа Лъв, Международният наказателен съд и специалният докладчик на ООН за Палестинските територии.
Норвежкият Нобелов комитет трябва да обяви тазгодишния лауреат в петък.