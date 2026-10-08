Тръмп преди Нобеловата награда за мир: Спрях осем конфликта, крайно време е да я получа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него е време да получи Нобеловата награда за мир, но призна, че не очаква Норвежкият Нобелов комитет да му я присъди. Името на тазгодишния носител на отличието трябва да бъде обявено в петък, предаде "Ройтерс".

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„Не знам какво ще бъде решението им“, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. По думите му Нобеловият комитет е „известен с това, че не присъжда тази награда на хора като мен“.

Тръмп многократно е заявявал, че заслужава престижното отличие, откакто се върна в Белия дом през миналата година.

„Крайно време е“, каза американският президент.

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„Непряко“ получил наградата

Тръмп заяви, че миналата година е получил признание от тогавашната носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо.

Венецуелската опозиционна лидерка, която получи отличието през 2025 г., е заявявала публично, че според нея никой не го е заслужавал повече от Тръмп.

Американският президент определи това като своеобразно „непряко“ получаване на наградата.

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Тръмп: Спрях осем конфликта

Като аргумент за номинацията си Тръмп посочи, че от встъпването си в длъжност през януари 2025 г. е помогнал за уреждането на осем конфликта.

Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан публично са заявявали, че са го номинирали за Нобеловата награда за мир. Самите номинации обаче не могат да бъдат потвърдени от Норвежкия Нобелов комитет, тъй като имената на номинираните и номиниращите се пазят в тайна в продължение на 50 години.

В същото време ролята на Тръмп в някои от конфликтите, които той представя като разрешени, е оспорвана. В част от тези региони боевете са се възобновили, включително в Демократична република Конго и по границата между Камбоджа и Тайланд.

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Войната в Украйна продължава

Сред основните аргументи срещу твърдението на Тръмп за постигнатите от него мирни успехи е продължаващата война на Русия в Украйна.

По време на предизборната си кампания Тръмп обещаваше, че ще сложи край на конфликта много бързо след завръщането си в Белия дом. До момента обаче не е постигнато окончателно мирно споразумение.

Паралелно с това конфликтът между САЩ и Иран продължава да оказва влияние върху международната сигурност и енергийните пазари. Американско-израелските удари по Иран доведоха до продължителна ескалация, която разтърси международните енергийни доставки и повиши цените на горивата, отбелязва "Ройтерс".

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Кои са фаворитите

Сред имената, споменавани като потенциални носители на Нобеловата награда за мир тази година, са папа Лъв, Международният наказателен съд и специалният докладчик на ООН за Палестинските територии.

Норвежкият Нобелов комитет трябва да обяви тазгодишния лауреат в петък.