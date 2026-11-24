М акар земната атмосфера да предлага защита от ядрен взрив в космоса, сателитите, от които зависи съвременният ни живот, остават изключително уязвими. Подобен инцидент би могъл да деактивира ключови комуникационни и навигационни системи, без да причини директни жертви на повърхността.

Една ядрена експлозия в космоса е малко вероятно да доведе до масови наранявания на Земята. Вместо това, тя би могла да извади от строя сателити, предоставящи услуги, на които разчитаме всеки ден, включително такива, които спасяват животи. В Съединените щати, например, повредата на сателити би затруднила комуникацията на екипите за спешна помощ в отдалечени райони. Ако GPS системата също бъде нарушена, шофьори и пилоти биха могли да загубят навигационни указания, а финансовите мрежи – източник на прецизно време, съобщава DW COM.

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Имаме известна представа какво би се случило, защото това вече е правено. Вечерта на 8 юли 1962 г., хора в Хавай организират „партита за наблюдаване на бомбата“ и следят обратното броене по късовълново радио. Тогава нощното небе се озарява. Съединените щати детонират ядрено оръжие на около 400 километра (250 мили) над Тихия океан в рамките на тест, наречен Starfish Prime.

В резултат на теста, електромагнитен импулс изключва някои улични лампи в Хавай, а някои радиовръзки в Тихия океан за кратко прекъсват. Сиянието избледнява в рамките на минути, но някои сателити се повреждат месеци по-късно. Въздухът е твърде разреден, за да се образува конвенционална огнена топка или разрушителна ударна вълна да достигне земята. Заредените частици карат по-плътния въздух отдолу да свети, създавайки изкуствено сияние. Атмосферата също така поглъща голяма част от първоначалната радиация.

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Сателитите са особено уязвими, защото обикалят над по-голямата част от атмосферата, която предпазва хората на земята от първоначалната радиация. В орбита първоначалният изблик на рентгенови лъчи може да повреди космическите апарати веднага. Но магнитното поле на Земята може също да улови електрони, освободени след взрива, както се случва след Starfish Prime. Сателитите получават нова доза радиация всеки път, когато пресичат образувалия се радиационен пояс. С течение на времето тази експозиция може да повреди електрониката и слънчевите панели.

Последствията биха зависили от това къде се е случила експлозията и кои сателити пресичат радиационния пояс. GPS сателитите, които изпращат сигнали, помагащи на телефони, самолети и кораби да определят местоположението си, обикалят на около 20 200 километра над Земята и биха могли да продължат да работят, дори ако сателити по-близо до Земята се повредят.

Различните сателити обаче изпълняват различни функции. Аварийният маяк на кораб може да използва GPS, за да определи местоположението си, след което да го изпрати на спасителите чрез отделна сателитна мрежа. Ако част от тази мрежа се повреди, сигналът за помощ може да отнеме повече време, за да стигне до местоназначението си.

Договорът за космоса от 1967 г. забранява на страните по него да поставят ядрени оръжия в орбита. Договорът за ограничаване на ядрените опити от 1963 г. пък забранява на своите страни членки да извършват ядрени експлозии в космоса. Договорът за космоса обаче няма специална система за проверка на това какво носят космическите апарати. Детонацията е по-лесна за откриване, тъй като американските сателитни сензори са проектирани да улавят сигналите, които тя излъчва.

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Екранирането може да помогне за защита на сателитната електроника, а резервните системи биха могли да поддържат работата на някои услуги. По време на прекъсване на GPS, пилотите над континенталната част на САЩ могат да използват наземни навигационни средства. Операторите биха могли да изстрелят заместващи сателити, но тези сателити все още могат да се сблъскат с остатъчна радиация или отломки.

Радиацията може да остави много сателити непокътнати, но неспособни да се управляват. Ако два обекта се сблъскат, фрагменти от сблъсъка могат да ударят други сателити, създавайки повече отломки и предизвиквайки нови сблъсъци. Ако се натрупат достатъчно отломки, за да може верижната реакция да продължи сама, тя би могла да се поддържа дори ако не се изстрелват нови сателити. Това е известно като синдром на Кеслер. Не е сигурно дали една експлозия би предизвикала такава каскада, но ако това се случи, отломките могат да застрашат заместващите сателити в продължение на години.

Някои радиоактивни частици биха могли да навлязат в атмосферата и в крайна сметка да се утаят на земята. Но взрив в космоса е твърде далеч, за да повлече почвата и водата, които пренасят радиоактивните отпадъци от повърхностна експлозия. С разпръскването на частиците тяхната радиоактивност намалява с времето, което прави концентрираното локално замърсяване, характерно за наземните взривове, малко вероятно.

Германското разузнаване и военните предупредиха съюзниците от НАТО, че Русия планира да изведе в орбита спътник с ядрена бойна глава („Спутник-S“) до края на годината, съобщиха германски и британски медии в понеделник, 23 ноември. Сходни опасения изразиха и от Пентагона, като ръководителят на Космическото командване на САЩ ген. Стивън Уайтинг предупреди, че подобно оръжие нарушава международните договори и застрашава над 10 000 спътника в ниска орбита, включително мрежата Starlink. От Кремъл и руското посолство в Берлин отхвърлиха твърденията като пропаганда и настояха, че космическата им програма е строго мирна.